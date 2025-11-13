Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o nouă rundă de controale care va viza mai mult de 500 de mari contribuabili din diferite domenii economice. Operațiunea, ce urmează să fie demarată în perioada imediat următoare, reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni de verificare anunțate în acest an.

Potrivit instituției, verificările vor fi efectuate de inspectorii teritoriali, care acționează în baza unei delegări de competență din partea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Decizia vine în contextul în care ANAF își propune o evaluare mai riguroasă a modului în care companiile declară și achită obligațiile fiscale.

Prin acest program, ANAF își propune:

să verifice respectarea legislației fiscale și contabile;

să analizeze exactitatea obligațiilor declarate la bugetul general consolidat;

să identifice eventualele zone de risc sau practici neconforme;

să trateze rapid neconformările fiscale descoperite.

Selecția firmelor incluse în acest val de controale a fost realizată prin analize de risc detaliate, bazate pe informațiile existente în bazele de date interne, pe raportările fiscale precedente și pe sistemele informatice integrate ale instituției.

ANAF arată că analiza de risc este principalul criteriu folosit pentru a stabili prioritățile de control, accentul fiind pus pe companiile unde sunt identificate potențiale abateri semnificative.

Reprezentanții instituției transmit că intensificarea controalelor nu are doar scop coercitiv, ci face parte dintr-o strategie integrată prin care contribuabilii sunt sprijiniți să aplice corect legislația fiscală.

În acest sens, ANAF afirmă că își propune să combine verificările clasice cu acțiuni de consiliere și îndrumare pentru firme, astfel încât acestea să evite erorile de declarare sau plata insuficientă a taxelor.

Anunțul vine într-o perioadă în care autoritățile încearcă să crească semnificativ gradul de colectare și să reducă evaziunea fiscală, în special în cazul contribuabililor mari, care generează o parte importantă din veniturile bugetului.

De asemenea, noile controale apar în contextul în care România trebuie să atingă anumite ținte fiscale asumate la nivel european, iar eficientizarea colectării rămâne o condiție esențială.