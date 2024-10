Sebastian Burduja a declarat că prețurile la facturile de gaze și energie nu vor depăși nivelurile din iarna trecută. El a adăugat că pregătirile pentru o iarnă normală sunt în curs de desfășurare și decurg conform planului.

Ministrul Energiei a declarat că, până la 1 aprilie 2025, se va menține plafonarea prețurilor, care rămân la același nivel ca iarna trecută. Potrivit lui, intenția este de a păstra schema de plafonare cât mai mult timp, pentru a sprijini persoanele vulnerabile și a le asigura un trai decent.

„Până la 1 aprilie 2025, avem plafonare în vigoare, prețurile sunt aceleași că iarna trecuta, iar acestea îi protejează pe cei care au asigurat facturi de sub 45 de lei, deci rezonabil, și ne dorim să păstram cât mai mult schema ulterior, clar îi protejam pe cei vulnerabili că să aibă un trai decent.

Sebastian Burduja a afirmat că prețurile nu vor depăși nivelul de anul trecut, subliniind că schema de compensare și plafonare este în vigoare până la 1 aprilie. Potrivit lui, în contextul unor evenimente excepționale, precum războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, schema de plafonare și-a făcut treaba și și-o va face și iarna aceasta.

Oficialul a explicat că, pentru un consumator casnic, plafonul maxim va fi de 0,31 lei/kWh la gaz, iar la energia electrică, în funcție de nivelul de consum, prețul va fi de 0,68 lei/kWh pentru un consum sub 100 kWh pe lună sau până la 1,3 lei/kWh pentru un consum de peste 300 kWh pe lună.

Deci pentru un consumator casnic, el nu va fi facturat cu mai mult de 0,31 lei/kWh la gaz, acela este plafonul maxim, iar la energie electrică, în funcţie de nivelul de consum, 0,68 lei/kWh pentru un consum total sub 100 kWh pe lună sau până la 1,3 lei/kWh pentru un consum de peste 300 kWh pe lună”, a declarat el în cadrul conferinței Focus Energetic.

Conform legislației europene și angajamentelor asumate de România, obiectivul de a constitui stocuri de gaze naturale în proporție de 90% din capacitatea totală de înmagazinare pentru iarna 2024–2025 trebuie atins până la data de 1 noiembrie 2024.

Gabriel Andronache, vicepreședintele ANRE, a declarat miercuri, în cadrul conferinței naționale România Inteligentă, intitulată „Pregătiți de iarnă? Rezervele de gaze și energie ale României – marea provocare”, că țara dispune de rezerve suficiente de gaze și de o rețea electrică solidă și modernizată, capabilă să susțină cerințele de consum chiar și în condiții extreme.

Capacitatea de stocare a gazelor a depășit 100%, iar planurile de investiții în creșterea capacității de extracție contribuie la reducerea necesității de importuri, oferind astfel o siguranță suplimentară pentru sezonul rece.

„Nu avem probleme și nu avem de ce să ne facem griji. Suntem mai bine pregătiți chiar decât anul anterior. Am văzut capacitatea de înmagazinare, pe zona de gaze, a atins deja 103%, deci am depășit, dar și datorită investițiilor pe care cei de la Depogaz le-au făcut. De asemenea, au în vedere ca în perioada următoare să mărească capacitatea de extracție, pentru că, în perioadele foarte reci, atunci apar problemele.

Pe de altă parte, anul trecut, de exemplu, am asigurat din producția internă 99% din capacitate, deci doar 1% a fost import. În momentul de față, avem posibilitatea pentru că avem un contract cu Azerbaidjan și putem să luăm 1 miliard de metri cubi, ceea ce ar reprezenta circa 10%. Din acest punct de vedere, nu văd o problemă pe perioada de iarnă pe zonă de energie electrică”, a spus vicepreședintele ANRE.

„De asemenea, făcând analiza și comparația cu ce s-a întâmplat anul acesta, când a fost călduri foarte mari și perioade foarte îndelungate când am avut consumuri foarte mari, am reușit să le depășim. Acum, în această iarnă, deja lucrurile sunt mai ușoare din punct de vedere al energiei electrice, dar nu sunt probleme.

Rețeaua funcționează foarte bine, interconexiunile funcționează, am văzut foarte bine că cei de la Transelectrica în continuare au programe de investiții pentru a mări capacitatea de de import, de export ș.a.m.d. Lucrurile sunt ok, știm foarte bine. Transelectrica are 2900 capacitate de export și 3300 de a importa. Au fost perioade când, din punct de vedere tehnic, a fost nevoie chiar de mai mult și rețeaua Transelectrica, pentru că este o rețea modernă și modernizată, a reușit și a făcut fața, atingând chiar valori de 3700 MWh”, a mai precizat Gabriel Andronache.