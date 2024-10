Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, dă asigurări că România dispune de stocuri mai mult decât suficiente de gaze și, cu ceea ce are înmagazinat și cu ceea ce poate extrage, acoperă consumul fără probleme. Stocurile de gaze sunt în supraplin, depășind 100%, ajungând la 103,27%.

„La ora actuală, în condiţiile unor preconizate creşteri de preţuri la gaze în Europa, România are stocuri mai mult decât suficiente şi, cu ceea ce are înmagazinat şi cu ceea ce poate extrage, ţara noastră acoperă cu brio consumul. În ceea ce priveşte stocurile de gaze, noi suntem în supraplin, adică am depăşit 100%, suntem la 103,27%, este ca atunci când mergem la PECO şi umplem până la buşon.

Avem înmagazinată în acest moment o cantitate de 3,280 de miliarde de normal metri cubi, cu 77 de milioane normal metri cubi mai mult decât anul trecut, când oricum ne-a fost foarte bine. Asta înseamnă că, deşi pe timpul sezonului rece producţia zilnică scade, de exemplu acum sunt undeva la 25 de milioane de metri cubi producţie, cu ceea ce avem înmagazinat şi putem extrage, acoperim cu brio consumul.

La 21-22 octombrie, producţia în sine, fără a extrage gaz din depozite, acoperă consumul, deci ne aşteptăm că, având în vedere cantităţile înmagazinate, să putem trece iarna doar cu gaz românesc. Vor fi doar excepţii punctuale, şi anume atunci când anumite companii decid să importe în condiţiile în care gazul de import este mai ieftin decât extragerea gazului românesc din depozite, adică din raţiuni pur comerciale”, a declarat oficialul român.