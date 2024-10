De anul viitor, micile afaceri din România vor trebui să depună la ANAF „SAF-T” sau „Declarația 406”.

A fost o perioadă de grație acordată contribuabililor mari și celor mijlocii, care este disponibilă și pentru cei mici. La începutul aplicării unui astfel de sistem, Ministerul de Finanțe a anunțat clar că nu intenționează să amâne intrarea în vigoare a extinderii SAF-T pentru toți contribuabilii din România.

Toți contribuabilii ar trebui să se pregătească în ceea ce privește softurile disponibile, deoarece o problemă majoră a SAF-T este că nu poate fi completat manual. Este o declarație extrem de complexă, care necesită un software adecvat pentru a genera detaliile necesare. De asemenea, firmele trebuie să se asigure că sistemele lor informatice sunt capabile să genereze astfel de declarații.

Potrivit președintelui Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu, majoritatea softurilor contabile au fost deja adaptate, deși mai pot exista anumite aspecte care necesită corectare. În general, el consideră că majoritatea firmelor sunt pregătite pentru această tranziție, în special pentru că, la nivelul firmelor mici, complexitatea nu este la fel de mare și nevoia de prelucrare a datelor nu este atât de intensă, având în vedere problemele tehnice întâmpinate de contribuabilii mari.

Potrivit spuselor sale, instrumentul de inspecție SAF-T ar trebui folosit exclusiv în partea de inspecție și verificare, nu în administrare. Nu ar trebui să se utilizeze datele din SAF-T pentru a le integra în e-Decont, care este destinat să ajute contribuabilii prin oferirea de informații despre datele pe care le deține autoritatea fiscală.

Conform lui, informațiile din e-Decont ar trebui să provină din surse externe, adică din datele raportate de furnizori. Nu are sens să se compare declarațiile unui contribuabil deoarece compararea declarației de ieri cu cea de azi nu aduce o utilitate semnificativă. Astfel, aceste instrumente ar trebui corelate și utilizate în funcție de scopurile pentru care au fost create. SAF-T, așa cum sugerează numele său, este un Standard Audit File for Tax, destinat verificării, nu administrării.

În prezent, se desfășoară teste de consistență. Autoritățile române au trimis notificări referitoare la corelările informațiilor din aceste declarații. El se așteaptă ca aceste practici să continue, mai ales cu intrarea în sistem a contribuabililor mici.

„Nu ar trebui să fie folosit în partea de administrare, adică n-ar trebui să luăm date din SAF-T, să le ducem în e-Decont, care de fapt e un instrument care se dorește a ajuta în administrare, în sensul de a-i da contribuabilului o serie de informații pentru a verifica cu ce informații are autoritatea fiscală.

Informațiile din e-decont ar trebui din alte surse, de cele mai multe ori, adică din surse terțe, respectiv ce a declarat un furnizor că mi-a vândut. Dacă îmi ceri de ce am declarat eu în altă declarație, nu prea are sens. Adică să compar declarația mea de ieri cu declarația mea de azi nu are o utilitate foarte mare.

Prin urmare, aceste instrumente cumva trebuie corelate, gândite și utilizate fiecare pentru scopul pentru care cred eu că au fost create. Asta pentru că SAF-T, după cum îi poartă numele, se numește Standard Audit File for Tax. Adică e de verificare, nu e de administrare”, a precizat el.