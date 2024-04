Monsson a pus în funcțiune cea mai mare capacitate de stocare a energiei electrice în baterii din România. Această capacitate face parte din primul proiect hibrid fotovoltaic-eolian-baterii instalat în cadrul unui parc eolian operațional de 50 MW.

Un eveniment de amploare a avut loc la inaugurarea acestei capacități excepționale, adunând oameni influenți din sfera guvernamentală, afacerilor și expertiza tehnologică. Printre personalitățile care au subliniat importanța acestei inovații și au pledat pentru dezvoltarea capacităților de baterii s-au numărat:

Unitatea de stocare de 24 MWh, echivalentul a 6MW pentru o durată de 4 ore, reprezintă un proiect revoluționar dezvoltat de Monsson, cu un design inovator aflat în proces de brevetare. Aceasta utilizează baterii produse în România și reprezintă prima etapă dintr-un ambțios plan de extindere până la o capacitate totală de 216 MWh, ce va fi implementată în decursul anului în aceeași locație.

Tehnologia adoptată este modulară și adaptabilă pentru soluții de stocare de mari capacități, fiind dotată cu cele mai avansate sisteme de monitorizare și securitate. Echipa Monsson a dezvoltat un software de monitorizare și control multifuncțional, aplicabil atât pentru sistemul de stocare, cât și pentru activitățile de trading de energie.

Bateriile folosite sunt produse de compania autohtonă Prime Batteries Technology, iar unitatea de stocare va fi alimentată de energie produsă de Parcul Eolian existent de 50MW, de Parcul Fotovoltaic Gălbiori 2 în construcție cu o capacitate de 35MW și de rețeaua națională în perioadele fără producție eoliană sau solară.

Controlul proiectului hibrid este complet automatizat și se realizează la distanță, fără necesitatea intervenției umane locale, funcționând într-un sistem integrat prin software-ul proprietar dezvoltat de Monsson.

„La un an de la vizita pe care am făcut-o cu președintele Klaus Iohannis la RENEWACAD, mă bucur că avem oportunitatea să inaugurăm cu specialiști din domeniul energetic acest proiect. Faptul că schimbările climatice sunt reale nu mai este un secret pentru nimeni și limitarea prin orice măsuri a acestora este și o prioritate a Administrației Prezidențiale. Ne uităm spre regenerabile în acest sens, iar integrarea regenerabilelor în sistem are nevoie și de stocare.

Prin urmare, proiectul vostru hibrid deschide calea și către alte proiecte. Felicitări pentru elementele de inovație românească din spatele proiectului, inovație care este absolut necesară“, a declarat cu ocazia inaugurării proiectului Alexandra Bocșe – Consilier de stat la Administrația prezidențială.