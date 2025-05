Profesorul de economie Mircea Coșea spune că România este afectată de un dublu efect: războiul din Ucraina, care implică cheltuieli militare majore, și consecințele administrației Trump în SUA, cu toate riscurile unui conflict comercial cu Europa. Toate acestea se suprapun peste o lipsă cronică de predictibilitate în privința măsurilor economice necesare.

Mircea Coșea subliniază că, în loc să gestioneze această criză, clasa politică a abandonat scena. În opinia sa, retragerea PSD-ului de la guvernare reflectă o lipsă gravă de responsabilitate față de cetățeni și mediul de afaceri. În plus, viitorul apropiat este incert, deoarece candidații rămași în cursa electorală nu oferă soluții concrete, iar unul dintre ei nu are nicio idee clară despre politici economice.

România, în acest moment, nu luptă pentru progres, ci pentru menținerea a ceea ce a câștigat deja: aderarea la Uniunea Europeană, fondurile europene, creșterea economică. Aceste câștiguri sunt însă erodate de deficite, în special cel comercial, și de lipsa unei politici economice profesioniste. Statul a demonstrat un dezinteres față de producția internă și față de susținerea libertății economice a antreprenorilor, ceea ce a dus la fragilizarea economiei.

Profesorul atrage atenția că anul 2024 a fost un an al risipei și al cheltuielilor nejustificate în scop electoral, iar România trebuie refăcută complet. Coaliția guvernamentală anterioară, pe care Crin Antonescu dorea să o mențină, nu ar mai fi putut funcționa în actualul context, iar faptul că nu a câștigat alegerile este, în opinia sa, una dintre puținele evoluții pozitive ale acestui scrutin.

România rămâne în Europa, iar o ieșire din Uniunea Europeană este exclusă cât timp UE va exista. De asemenea, țara va rămâne în NATO, în contextul interesului strategic al Statelor Unite pentru prezența militară la Marea Neagră. În opinia lui Mircea Coșea, problema reală nu este apartenența la aceste structuri, ci capacitatea României de a valorifica eficient avantajele pe care le oferă.

„Nu cunoaștem ce se va întâmpla, pentru că oricine va câștiga în turul doi, sunt două personalități total diferite. Schițele de program pe care le-a prezentat AUR în urmă cu ceva timp nu au valabilitate. Domnul Nicușor Dan nu are nici un fel de idee despre așa ceva. Deci, situația este gravă. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar am anumită experiență internă și internațională, am trăit momente complicate cu Mineriada 1, cu Mineriada 2, cu tot felul de crize politice. Dar momentul acesta este mult mai grav. Pentru că noi nu avem o economie care să se stabilizeze. Suntem în situația în care pierdem ceea ce am câștigat.

Lupta care trebuie dusă acum este nu atât pentru progres, cât pentru menținerea situației câștigate ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, a fondurilor pe care le-am primit, a creșterii pe care România a avut-o – și este una importantă. Din lipsă de profesionalism de politică economică, tot ceea ce câștigăm pierdem ca urmare a deficitelor, în special a deficitului comercial. Lipsa de interes față de producția internă, lipsa de interes față de libertatea mediului de afaceri de a produce și de a aduce beneficii la buget ne-au adus în situația în care suntem. Noi nu suntem loviți de Dumnezeu, de un tsunami sau de un cutremur, suntem loviți de greșelile pe care le-au făcut cei care ne-au guvernat”, a mai spus profesorul de economie.