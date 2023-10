Așadar, biroul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) a confirmat miercuri, 11 octombrie, că PIB-ul pe cap de locuitor în Ungaria a fost de 76,6% din media UE. Simultan, în România a fost de 76,7%.

Astfel, putem observa că țara noastră a depășit economia maghiară la unul dintre cei mai importanți indicatori economici.

În acest context, Portfolio a subliniat că România a depășit Ungaria la cel mai cunoscut indicator de dezvoltare. Analiza realizată de publicația maghiară arată că, în timp ce Ungaria a recuperat rapid decalajul față de media UE în ultimul deceniu, România a recuperat diferența într-un ritm și mai rapid.

În 2013, România avea un PIB pe cap de locuitor de 54,6%, dar până în 2022 se va apropia de 77%. Acest lucru reprezintă o îmbunătățire de 22 de puncte procentuale.

Doar cinci state membre UE se mai află în urma Ungariei. Este vorba despre:

Pe baza ritmului de recuperare a decalajelor, nu este exclus ca, în timp, letonii și croații să depășească și ei economia maghiară, mai scrie presa de la Budapesta.

Economistul Ákos Péter Bod, fost guvernator al băncii centrale și contributor Portfolio, a scris anterior că, cel mai probabil, din cauza recesiunii economiei maghiare de anul acesta, se așteaptă ca avansul României să crească.

Presa proguvernametală a scris, printre altele, că ritmul creșterii în cazul Ungariei nu a fost constant, ci mai lent în 2016-2017 și s-a accelerat după aceea. Apoi, „toată lumea pare să uite” că prețul creșterii în România a fost mărirea datoriei de stat, în timp ce Ungaria și-a redus datoria cu 15% până în 2020.

Anterior, Nicolae Ciucă a spus că PIB-ul a crescut. Mai mult, s-au depăşit anumite ţări la care nu s-ar fi gândit că este posibil.

Nicolae Ciucă a arătat că trebuie să stabilim nivele de ambiţie cât mai ridicate. Astfel, vom avea rezultate cât mai bune. El a subliniat că România trebuie să ajungă a 6-a ţară şi din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale.

„Dacă ne propunem acest lucru, sunt convins că putem. Am avut curajul, atunci când am fost premier, după ce la sfârşitul anului 2022 am avut o creştere în valoare nominală a PIB-ului de 49 miliarde de euro, ne apropiem de 300 de miliarde de euro ca PIB, să facem în aşa fel încât să ne propunem ca la sfârşitul anului 2027, România să aibă un PIB de 500 de miliarde de euro”, a menționat Nicolae Ciucă.