Nicolae Ciucă a dat detalii despre actuala Coaliție. El a menționat că în 2021 nu dădea nimeni şansa ca ea să fie realizată. Cu toate acestea, a existat acea vedere dincolo de prezent, în care se anticipa că urmează să fie gestionate provocări mai serioase.

”S-a putut, am guvernat împreună aproape 2 ani de zile. Am trecut ţara prin acele crize succesive şi suprapuse. Important este ce facem de aici înainte”, a mai spus Ciucă.

Liderul PNL a fost prezent la RePatriot Summit, loc unde a făcut o serie de declarații. Acesta a menționat că legătura între el şi RePatriot s-a consolidat în anul 2018. Acela a fost momentul în care s-a lucrat la un proiect prin care s-a reuşit să fie onorați veteranii de Război care mai erau în viaţă. Proiectul respectiv s-a concretizat în măsuri. El a exemplificat cu mărirea indemnizaţiei, susținând că va fi adusă la un nivel de decenţă, aşa cum se cuvine

Preşedintele Senatului a arătat că Repatriot este o activitate de platformă integratoare.

Acesta a menționat că PIB-ul a crescut și că s-au depăşit anumite ţări la care nu s-ar fi gândit că este posibil. Nicolae Ciucă a arătat că trebuie ssă stabilim nivele de ambiţie cât mai ridicate, ca să avem rezultate cât mai bune. El a subliniat că România trebuie să ajungă a 6-a ţară şi din punct de vedere al dezvoltării economico-sociale.

„Dacă ne propunem acest lucru, sunt convins că putem. Am avut curajul, atunci când am fost premier, după ce la sfârşitul anului 2022 am avut o creştere în valoare nominală a PIB-ului de 49 miliarde de euro, ne apropiem de 300 de miliarde de euro ca PIB, să facem în aşa fel încât să ne propunem ca la sfârşitul anului 2027, România să aibă un PIB de 500 de miliarde de euro”, a menționat Nicolae Ciucă.