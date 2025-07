Ilie Bolojan, premierul României, a spus că țara va începe un proces amplu de reindustrializare, iar pentru asta va fi format un grup de lucru din oameni cu experiență din sectorul privat. El a explicat că mai mulți experți s-au oferit să ajute gratuit Guvernul, ca managementul companiilor de stat să funcționeze mai bine.

El caută sprijin din partea celor din mediul privat și că intenționează să formeze echipe care să lucreze la reindustrializarea României. Aceste echipe vor fi formate din manageri cu experiență, care să vină cu idei și soluții despre cum pot fi făcute lucrurile mai eficient.

Bolojan a spus clar că nu e vorba ca aceste grupuri să intervină în companiile de stat sau să le distrugă, ci doar să aducă expertiza necesară pentru a crea politici mai bune, care să rezolve problemele actuale.

El a explicat că, dacă firmele de stat vor funcționa mai bine, acest lucru va avea beneficii clare pentru toată lumea: facturile la energie ar putea scădea, iar bugetul de stat ar putea primi mai mulți bani. Orice îmbunătățire înseamnă mai puțini bani cheltuiți de stat pentru a susține aceste companii.

Premierul Bolojan a mai spus că, deși România a avut o perioadă de prosperitate în ultimii ani, acest lucru s-a tradus mai ales printr-un val mare de importuri. De exemplu, am exportat grâu, dar am importat biscuiți. În opinia lui, astfel de probleme pot fi rezolvate doar dacă sunt ascultate sfaturile celor care se pricep cu adevărat și au experiență reală în economie.

„Mai mulți experți s-au oferit voluntar să ajute Guvernul cu o expertiză care să ajute ca managementul companiilor de stat să funcționeze mai bine decât acum. Și eu caut să beneficiez de ajutor din sectorul privat. Voi încercă să formez sectoare de lucru pentru reindustrializarea României.

Acest grup va fi format din manageri din sectorul privat care să ne sfătuiască cum să facem lucrurile mai bine. Acest lucru nu înseamnă că acest grup va veni să interfereze să distrugă companii de stat. Trebuie să folosim expertiza pe care o avem și să venim cu politici cât mai bune care să ne rezolve problemele.

Orice îmbunătățire a companiilor de stat pot să aducă beneficii mari: pot scădea facturile la energie sau pot aduce bani la bugetul de stat. Orice îmbunătățire a unei companii de stat înseamnă mai puțini bani pe care îi oferă statul acolo.

Suntem o țară în care această creștere a prosperității am avut-o în ultimii ani a adus doar la un import masiv. Am exportat grâul, dar am importat biscuiții. Toate aceste lucruri le faci luând sfaturi de la oameni care fac asta și sunt cu siguranță mult mai buni decât noi”, a spus premierul în cadrul unei intervenții la B1 TV.