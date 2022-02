Românii sunt solidari cu Ucraina, drept urmare au creat un cont de Facebook în care s-au adunat aproape 10.000 de persoane care doresc să ofere sprijn vecinilor țării.

Grupul se numește „Uniți pentru Ucraina”, iar zeci de mii de români oferă cazare, hrană sau medicamentele refugiaților. Mesajele sunt publicate de la un moment la altul, iar românii oferă ajutor atât familiilor refugiaților cât și animalelor de companie ale acestora.

Există inclusiv anunțuri care sunt semnate de persoane care nu mai locuiesc în România, dar care au proprietăți și doresc să le ofere persoanelor care reușesc să fugă din calea războiului.

Pe lângă cazare, alți români oferă alimente, transport gratuit, dar și haine sau medicamente.

„Bună seara, chiar dacă nu sunt în țară, ofer cazare unei familii numeroase sau două în județul Bacău. (accept animale)”

„Am o Dacie Dokker. Ofer transport până la graniță pentru alimente/ bunuri etc, și transport de la granița cu Ucraina până la București”

„Eu sunt din Cluj și ma pot oferi voluntar sa strâng donații de haine, alimente, medicamente pentru refugiații din Ucraina. De asemenea, limba mea maternă este ucraineană și chiar dacă vorbesc mai rar, pot ajuta cu traduceri, însă nu traduceri autorizate. Ma bucur nespus de mult sa vad atâtea persoane cu suflet bun și deschis”, se arată în anunțurle postate pe grupul de Facebook „Uniți pentru România”.

România este alături de Ucraina

Unele mesaje sunt și din București. Românii oferă chiar și apartamente familiilor de refugiați, iar unii dintre ei anunță că se pot deplasa inclusiv cu mașina la graniță pentru a- putea prelua.

„Ofer cazare într-un apartament cu 3 camere în București pentru familii cu copii! Pot să mă deplasez cu mașina la graniță pentru a-i prelua”

„Ofer casă cu teren lângă București, pentru o familie mai numeroasă. Casa are toate condițiile, pot să stea pe termen nelimitat. Eu trăiesc în Canada”

„Bună seara! Și eu aș dori să ajut să găzdui o familie de refugiați din Ucraina Dacă știți pe cineva contactați-mă”

„Offering indefinite time housing for one refugee family in Cluj-Napoca. Can arrange transportation from the border if necessary””, sunt alte anunțuri apostate.

Un mesaj a apărut și din partea unei familii din Ucraina, care ar dori să se cazeze într-o locație în apropiere de Focșani, ieftină, pentru ca ulterior să poată să ajungă în Germania.

„Hello, we are not speak Romanian, sorry, we are from Ukraine, and need sleep this night somewhere on Romania, maybe near Foksani. Maybe you now some place not expansive, places which me try to find are very expensive. We will be very thankfull”, scrie Irina, o femeie care spune că a reușit să plece din Ucraina.

Primii refugiați au ajuns deja la Suceava

Românii au sărit imediat în ajutorul acesteia. Unii i-au oferit cazare, contra preț, pe când alții au oferit chiar și bani pentru cazare.

„Hi! Please find a place near Focșani, can I pay urgent for your family 300 lei for this night, maybe two nights”, a transmis o româncă.

În același grup de Facebook a postat și Ștefan Mandachi, cel care a devenit cunoscut după ce a construit primul centimetru de autostradă și totodată cel care a lansat campania #ȘÎEU.

Acesta a anunțat că în unitatea sa de cazare au sosit deja patru refugiați, însă locurile sunt limitate. Totodată, el a adăugat că vor fi construite și țarcuri pentru animale, în cazul în care unele familii traversează granița și cu acestea.

„La hotelul nostru din Suceava am cazat gratuit deja (la ora 17:45) primii patru refugiați: soț, soție, copil, bunica. Locurile sunt limitate, nu am fost pregătiți și există multe rezervări prealabile (inclusiv ucrainieni). Subliniez, prioritare sunt cazurile de refugiați CU CÂINI și PISICI.

Vom construi până luni 30 țarcuri și cuști pentru „câinii refugiați” unde ar intra cam 40-50 animale (dacă nu se mușcă). Asta în primă fază! Chiar dacă depășim numărul, găsim soluții pentru necuvântătoare”, a scris el pe pagina de socializare.