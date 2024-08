Luca Niculescu, coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, a anunțat că țara noastră a fost evaluată și a obținut rezultate favorabile la toate cele 5 capitole examinate.

Aceasta performanţă reprezintă un pas important spre atingerea obiectivului de aderare la OCDE până în anul 2026, făcând astfel acest țel cu atât mai realizabil.

”Cinci din cinci. In această primăvară, România a trecut prin cinci examene finale in fața unor comitete OCDE (in care se regăsesc reprezentantii celor 38 de state membre). Iar azi am fost anuntati că le-am trecut cu bine pe toate, adica am primit cinci avize formale din cinci posibile.

Cea mai recentă evaluare a fost în Comitetul Competitie, cele dinainte fiind la Comitetul Înalților Funcționari publici pentru buget, Oțel, Constructii Navale si Dezvoltare Regională. Felicitări instituțiilor implicate în evaluări (Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Consiliul Concurenței), mulțumiri statelor membre ale OCDE pentru sprijin.

Toamna se anunță si mai intensă, cu multe evaluări și, foarte probabil, mai multe capitole închise. Dorința noastră este sa aderam la OECD – OCDE in 2026, în condițiile în care mobilizarea rămâne la fel de intensă, iar toate cele 26 de capitole vor fi incheiate”, arată Luca Niculescu.