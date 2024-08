Mircea Abrudean a menționat că în luna iulie a acestui an s-a împlinit un an de când a preluat funcția de secretar general al Guvernului.

„În luna iulie a acestui an, s-a împlinit 1 an de când am preluat mandatul de secretar general al Guvernului. Într-un an de zile, Secretariatul General al Guvernului a implementat proiecte majore și are în derulare investiții care vor pune România pe harta țărilor cu rol major în asigurarea stabilității energetice, securității și debirocratizării”, transmite liberalul Mircea Abrudean, pe pagina sa de Facebook.