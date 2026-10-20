România depășește toate statele UE la creșterea producției în construcții. Ce arată ultimele date

Producția în construcții a crescut în august 2026 cu 1,8% în zona euro și cu 2,0% la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu luna precedentă, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene. România s-a numărat printre statele membre cu cele mai importante creșteri ale activității din sector, atât în comparație cu iulie 2026, cât și raportat la aceeași lună a anului trecut.

Datele ajustate sezonier arată că, în august 2026, producția în construcții a avut o evoluție pozitivă în ambele zone analizate. În zona euro, creșterea lunară a fost de 1,8%, în timp ce media Uniunii Europene a consemnat un avans de 2,0%.

Evoluția vine după rezultate mai modeste în luna iulie. Atunci, producția în construcții a crescut cu 0,2% în zona euro, în timp ce la nivelul UE a fost înregistrată o scădere de 0,1%, potrivit datelor statistice europene.

Comparativ cu august 2025, activitatea din sectorul construcțiilor a crescut cu 1,4% în zona euro și cu 2,6% în Uniunea Europeană. România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri anuale dintre statele membre pentru care sunt disponibile date.

Analiza pe segmente arată că evoluția producției în construcții a diferit în funcție de tipul activității. În zona euro, în august 2026, comparativ cu luna precedentă, producția aferentă construcției de clădiri a scăzut cu 0,4%, iar cea din ingineria civilă s-a redus cu 2,1%.

În schimb, activitățile specializate de construcții au înregistrat o creștere de 2,5% în zona euro. Acest segment a avut o evoluție pozitivă și la nivelul Uniunii Europene, unde producția a avansat cu 2,3% față de iulie 2026.

În UE, construcția de clădiri a consemnat o scădere lunară de 1,0%, în timp ce producția din ingineria civilă s-a redus cu 0,2%. Prin urmare, cele două segmente au înregistrat evoluții negative, în contrast cu activitățile specializate de construcții, care au raportat creșteri atât la nivel european, cât și în zona euro.

Diferențele dintre aceste categorii evidențiază dinamici distincte ale sectorului în cele două zone statistice. În timp ce activitățile specializate au avut rezultate pozitive în august, construcția de clădiri și ingineria civilă au consemnat scăderi lunare.

La nivelul statelor membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții au fost raportate de Ungaria, Germania și România. Ungaria a înregistrat un avans de 14,0% în august 2026 față de iulie, urmată de Germania, cu 9,3%, și de România, cu 7,2%.

Rezultatul României plasează țara printre statele membre cu cele mai importante creșteri ale producției în construcții de la o lună la alta. Avansul de 7,2% a fost superior creșterilor medii raportate atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene, unde indicatorul a urcat cu 1,8%, respectiv 2,0%.

La polul opus, cele mai mari scăderi lunare au fost înregistrate în Slovenia, Slovacia și Italia. Producția în construcții s-a redus cu 5,1% în Slovenia, cu 4,9% în Slovacia și cu 2,9% în Italia, comparativ cu luna iulie 2026.

Clasamentul lunar arată diferențe semnificative între statele membre. În timp ce Ungaria, Germania și România au raportat creșteri, Slovenia, Slovacia și Italia au înregistrat cele mai accentuate scăderi ale indicatorului pentru luna august.

Comparația cu august 2025 indică o evoluție pozitivă a producției în construcții la nivelul Uniunii Europene, însă rezultatele diferă în funcție de tipul lucrărilor. În zona euro, producția aferentă construcției de clădiri a scăzut cu 3,7%, în timp ce ingineria civilă a rămas stabilă.

În aceeași perioadă, activitățile specializate de construcții din zona euro au înregistrat o creștere anuală de 3,1%. Acest segment a contribuit la evoluția pozitivă a indicatorului general, care a avansat cu 1,4% față de august 2025.

La nivelul Uniunii Europene, producția din construcția de clădiri a scăzut cu 4,1% în comparație cu aceeași lună a anului precedent. În schimb, ingineria civilă a consemnat o creștere de 2,8%, iar activitățile specializate de construcții au avansat cu 2,9%.

Datele anuale publicate de Eurostat plasează România pe primul loc între statele membre pentru care sunt disponibile informații, în funcție de creșterea producției în construcții. În august 2026, comparativ cu august 2025, indicatorul a urcat cu 39,0% în România.

Ungaria a ocupat următoarea poziție, cu o creștere anuală de 22,0%, fiind urmată de Finlanda, unde producția în construcții a avansat cu 12,7%. Cele trei state au raportat cele mai mari creșteri anuale dintre țările membre incluse în datele disponibile.

În schimb, cele mai mari scăderi anuale au fost consemnate în Franța, Slovacia și Spania. Producția în construcții s-a redus cu 7,8% în Franța, cu 4,9% în Slovacia și cu 4,3% în Spania, comparativ cu august 2025.