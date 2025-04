În T1 2025, BCR a înregistrat un profit net de 742 milioane de lei (149 milioane de euro), în creștere cu 19,8% față de perioada similară a anului precedent. Această performanță a fost susținută de un rezultat operațional mai mare cu 15,7%, care a ajuns la 1.062 milioane de lei (214 milioane de euro), alimentat de o creștere de 12,7% a veniturilor operaționale.

Grupul BCR, rezultate T1 2025

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact:

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 12,5% an pe an la 31 martie 2025.

Credite noi acordate în valoare de peste 3,2 miliarde de lei în T1 2025 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 41,4% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 14,1% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 3,5 miliarde de lei în T1 2025, dintre care aproximativ 42% sunt destinate investițiilor.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă:

Mai mult de 500 milioane de lei finanțări sustenabile corporate, cu un volum de aproximativ două ori mai mare comparativ cu T1 2024. Majoritatea finanțărilor sustenabile corporate semnate în primul trimestru din 2025 sunt proiecte de energie regenerabilă și rețele de distribuție, BCR fiind principalul partener pentru astfel de investiții în România.

Produsul ipotecar Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B, a reprezentat 78% din creditele ipotecare noi acordate în T1 2025, în creștere față de media anului anterior de 69%, și cu un volum aproape dublu față de T1 2024.

Grupul BR a înregistrat un profit net de 742 milioane de lei (149 milioane de euro) în T1 2025

„Investim permanent în relația cu clienții noștri, pentru care am creat Programul de Beneficii George – primul program bancar de loialitate din România. Peste 1,4 milioane de clienți BCR beneficiază deja de acest nou mod de a face banking, care scalează planificarea financiară și recompensează utilizatorii cu oferte personalizate, adaptate obiectivelor lor financiare. Programul de Beneficii George reflectă modul în care înțelegem să ne susținem clienții, prin reciprocitate și parteneriate de lungă durată. Este un angajament real față de cei care ne aleg, zi de zi, și este modul nostru de a le întoarce încrederea prin acțiuni concrete, de la oferte personalizate și costuri preferențiale, la comisioane mai mici și dobânzi mai bune. Privim cu aceeași responsabilitate relația cu mediul de afaceri și rolul nostru în susținerea și accelerarea competitivității IMM-urilor. Suntem alături de antreprenori cu expertiză și soluții personalizate, care aduc claritate, predictibilitate și îi ajută să-și construiască strategii de creștere într-o lume tot mai complexă. Ceea ce ne motivează este felul în care reușim să evoluăm împreună cu clienții noștri, transformând potențialul în realitate și datele în decizii”, a spus Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Programul de Beneficii George. Un nou mod de a face banking

Peste 1,4 milioane de clienți se bucură deja de Programul de Beneficii George, primul program bancar de loialitate din România. Pornind de la obiectivele reale ale clienților, programul oferă beneficii personalizate, astfel încât, pe măsură ce își dezvoltă relația cu banca, aceștia pot accesa oferte tot mai competitive.

Structurat pe cinci niveluri de beneficii – Go, Advanced, Pro, Max și Max Invest –, programul încurajează clienții să-și diversifice sănătos portofoliul financiar și să-și optimizeze costurile bancare, oferind acces progresiv la servicii personalizate și consiliere investițională, precum și la credite cu dobânzi mai mici.

Prin Programul de Beneficii George, utilizatorii își pot seta obiective financiare și beneficiază de suportul Financial Coach, un instrument avansat de planificare, care promovează educația financiară și deciziile responsabile. La două luni de la lansare, peste 60% dintre utilizatori și-au setat obiective de economisire, iar 17% își propun să facă o achiziție importantă, așa cum este cumpărarea unei case.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

Aproximativ 2,1 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar.

Peste 815.000 copii, adolescenți, tineri și adulți sunt absolvenți Școala de Bani. Proiectul a fost lansat în 2016 și a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, ajutând românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente. În T1 2025, peste 15.000 de persoane au trecut prin cursurile Școala de Bani.

Aproximativ 1,3 milioane de persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar în unitățile BCR, dintre care peste 252.000 doar în T1 2025.

Digitalizare accelerată

Digitalizare accelerată:

2,59 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 2,22 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 16% an pe an.

În T1 2025, aproximativ 470.000 de produse BCR au fost deschise digital, cu o creștere de 15% comparativ cu T1 2024, ceea ce reflectă modul în care George contribuie la extinderea accesului la servicii financiare, printr-o experiență de utilizare simplă, sigură, accesibilă oriunde, 24/7.

Creștere accelerată a adeziunii la produse de asigurare și pensie privată. 91% din totalul produselor de protecție și asigurare BCR au fost achiziționate pe flux 100% digital direct din George, cu o creștere de 14% an pe an a stocului de polițe.

În T1 2025, 97% dintre clienți au aderat pe flux digital la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus (Pilonul III), administrat de BCR Pensii, direct din George. Digitalizarea experienței a însemnat o creștere cu 66% a acțiunilor de aderare noi în primele trei luni din 2025, față de T1 2024.

Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În T1 2025, peste 75% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 70% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George și Cardul de Credit George.

Transformarea interacțiunilor cu clienții

„Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking, facilitând deschiderea de conturi George, prin flux 100% digital, direct din aplicațiile Kaufland, eMAG, Lidl Plus, MyVodafone, Rompetrol și Profi. În plus, Freshful s-a alăturat ca nou partener în George Store, oferind promoții speciale utilizatorilor. Clienții BCR au primit peste 33 milioane de lei prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi celor care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,4 milioane de utilizatori, în creștere cu 20% față de T1 2024. Am continuat implementarea planului de investiții în modernizarea sucursalelor și am lansat a doua agenție mobilă, organizată sub forma unui camion modular care va oferi acces la servicii bancare moderne în comunităţile rurale şi oraşe mici. Iniţiativa face parte din strategia BCR şi vine în completarea programului de incluziune financiară a comunităţilor locale, prin care BCR a pus în circulaţie prima sa unitate mobilă, ce a ajuns deja în 26 de comunităţi. Doar în 2025, BCR îşi propune vizitarea a cel puţin 24 de comunităţi rurale şi mici urbane”, a transmis banca într-un comunicat.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de peste 3,2 miliarde de lei în T1 2025. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 41,4% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 14,1% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 3,5 miliarde de lei în T1 2025, dintre care aproximativ 42% sunt destinate investițiilor.

Portofoliul de finanțări a ajuns în T1 2025 la o valoare de 4,73 miliarde de lei

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a ajuns în T1 2025 la o valoare de 4,73 miliarde de lei (950 milioane de euro), cu o creștere de 11% comparativ cu T1 2024, iar volumul finanțărilor noi a crescut cu 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc și a înregistrat cele mai solide creșteri în sectorul de transporturi, servicii medicale și comerț.

În T1 2025, BCR Leasing a accelerat digitalizarea serviciilor pentru clienți și a lansat o nouă funcționalitate a asistentului virtual LEA, integrat în cadrul platformei Self Service. Noua opțiune permite clienților să efectueze rambursări anticipate parțiale sau integrale, în cadrul unui proces complet 100% digital. De la momentul lansării și până în prezent, 21% din solicitările de rambursare anticipată procesate au fost recepționate prin intermediul fluxului digital.

În plus, LEA, chatbot-ul AI disponibil 24/7 pe site-ul BCR Leasing, a facilitat accesul rapid la informații și servicii, ajutând clienții să-și gestioneze relația de leasing într-un mod mai simplu. Până în prezent, 76% dintre clienții BCR Leasing, indiferent de structura de acționariat, au parcurs procesul de actualizare a datelor personale 100% online, cu ajutorul asistentului virtual LEA. În același timp, Lease EduFin, inițiativa destinată educației financiare despre leasing, continuă să se consolideze ca o sursă de informații care facilitează înțelegerea soluțiilor de leasing financiar și a modului în care acestea pot fi utilizate pentru diversificarea finanțării de business.

BCR Social Finance a susținut peste 600 de microîntreprinderi

BCR Social Finance a susținut peste 600 de microîntreprinderi, dintre care 250 în sectorul agribusiness, oferind finanțări în valoare de 10 milioane de euro și susținând peste 800 locuri de muncă. În plus, în T1 2025, a finanțat 6 ONG-uri și întreprinderi sociale, contribuind la bunăstarea a peste 2.500 de beneficiari și la menținerea a peste 100 de locuri de muncă. Aceste finanțări sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, printre care cele mai abordate țin de SDG 1 (Fără sărăcie), SDG 2 (Zero foamete), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și Comunități Durabile). În plus, BCR Social Finance a acordat 63 de credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.

Tot în T1 2025 a fost finalizat Hero, un proiect pilot al UE dedicat sprijinirii comunităților marginalizate de Romi prin micro-credite și soluții pentru locuințe accesibile și ocuparea forței de muncă. În cadrul proiectului au fost depuse 9 aplicații de creditare, iar BCR Social Finance a acordat 2 credite pentru lucrări de renovare și extindere a locuinței. Proiectul a fost implementat împreună cu Habitat for Humanity România și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, iar principalele activități derulate au inclus: sesiuni de educație financiară pentru peste 120 de beneficiari, cursuri de asistență pentru angajare pentru 109 beneficiari, scheme de economisire cu durată între 6 și 12 luni finalizate pentru 44 de beneficiari și suport tehnic specializat pentru evaluarea stării locuinței pentru 42 de case.

55 de organizații s-au alăturat în T1 2025 comunității AmpliFY ONG

De asemenea, 55 de organizații noi s-au alăturat în T1 2025 comunității AmpliFY ONG, inițiativa BCR Social Finance și Launch Romania, cu sprijinul BCR, Bursa Binelui și Fundația Erste. La începutul acestui an, AmpliFY a organizat 5 evenimente online pentru ONG-uri, pe teme precum măsurarea impactului, planificare strategică și financiară.

Marc, programul regional dezvoltat de Fundația ERSTE, ERSTE Social Finance Holding și Simpact IFUA, implementat în România de BCR și Synerb, a ales cei 13 antreprenori cu impact pentru faza avansată a programului. Dintre aceștia, PiciordePlay, Asociația HelpAutism și OPHORI Handmade Cosmetics își vor prezenta afacerile pe scena evenimentului regional re:Marc, alături de afaceri de top din Austria și Ungaria. Marc are ca scop sprijinirea afacerilor din România centrate impact social.

Performanța financiară a Grupului BCR în T1 2025

BCR a realizat un profit net de 742 milioane de lei (149 milioane de euro) în T1 2025, în creștere cu 19,8% față de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) în T1 2024, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum semnificativ mai mare de afaceri cu clienții.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 15,7% până la 1.062 milioane de lei (214 milioane de euro) în T1 2025, de la 918 milioane de lei (185 milioane de euro) în T1 2024, pe fondul unei creșteri puternice a veniturilor operaționale și o bună gestionare a cheltuielilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 15,2% până la 1.191 milioane de lei (239 milioane de euro) în T1 2025, de la 1.034 milioane de lei (208 milioane de euro) în T1 2024, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 12,2% până la 285 milioane de lei

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 12,2% până la 285 milioane de lei (57 milioane de euro) în T1 2025, de la 254 milioane de lei (51 milioane de euro) în T1 2024, determinat de un volum mai mare de tranzacții și din activitatea de creditare.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 3,5% până la 120 milioane de lei (24 milioane de euro) în T1 2025, de la 124 milioane de lei (25 milioane de euro) în T1 2024.

Venitul operațional a crescut cu 12,7% până la 1.604 milioane de lei

Venitul operațional a crescut cu 12,7% până la 1.604 milioane de lei (322 milioane de euro) în T1 2025, de la 1.423 milioane de lei (286 milioane de euro) în T1 2024, determinat de creșterea venitului net din dobânzi și a venitului net din comisioane.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 541 milioane de lei (109 milioane de euro) în T1 2025, în creștere cu 7,2% în comparație cu 505 milioane de lei (101 milioane de euro) în T1 2024, determinat de cheltuieli de IT mai mari pentru a sprijini proiecte strategice, împreună cu cheltuieli cu personalul ușor mai ridicate.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 33,7% în T1 2025, față de 35,5% în T1 2024.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 61 milioane de lei (12 milioane de euro) în T1 2025, comparativ cu o alocare de provizion de 70 milioane de lei (14 milioane de euro) în T1 2024, reflectând în continuare creșterea afacerilor cu clienții și calitatea solidă a creditelor.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,7% în martie 2025, în creștere marginală față de nivelul de 2,6% înregistrat în decembrie 2024. Această evoluție a fost determinată de nivelul normal al formării de noi credite neperformante, compensat de recuperări pe segmentul retail și de nivelul stabil al creditelor acordate clienților. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 164,7% în martie 2025.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 23,2% în februarie 2025, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 21,8% (Grup BCR) în februarie 2025 reflectă clar poziţiile puternice de capital şi finanţare ale BCR. Începând cu februarie 2025, în conformitate cu aprobarea primită din partea autorității de reglementare, BCR a trecut la abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) în locul abordării standardizate pentru determinarea activelor ponderate la risc pentru riscul de credit – pentru portofoliile de persoane fizice, micro, standard corporate și expuneri față de administrații centrale.

Creditele și avansurile nete acordate clienților s-au menținut la un nivel stabil față de 31 decembrie 2024 la valoarea de 66.721 milioane de lei (13.406 milioane de euro) la data de 31 martie 2025.

Depozitele de la clienți au scăzut ușor cu 1,1% până la 90.036 milioane de lei (18.090 milioane de euro) la data de 31 martie 2025 de la 91.008 milioane de lei (18.296 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024.