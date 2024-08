Erste a îmbunătăţit previziunile privind veniturile nete din dobânzi

Grupul bancar austriac Erste a raportat vineri rezultate trimestriale mai bune decât anticipase și a revizuit în creștere previziunile pentru veniturile nete din dobânzi în 2024, datorită dobânzilor mai mari în zona euro și creșterii creditării, informează Reuters.

Veniturile operaționale pentru trimestrul al doilea din 2024 au atins 2,73 miliarde de euro, depășind estimările analiștilor, care prognozaseră 2,68 miliarde de euro.

Erste se așteaptă acum ca veniturile nete din dobânzi să rămână la același nivel ca în 2023. Asta în contrast cu estimarea anterioară care prevedea un declin de 3%.

În perioada aprilie-iunie 2020, veniturile nete din dobânzi au crescut anual cu 2,4%, ajungând la 1,84 miliarde de euro, depășind estimările analiștilor, care prognozaseră 1,83 miliarde de euro.

Rezultatele grupului BCR în semestru 1 din 2024

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 14,6% an pe an la 30 iunie 2024.

Credite noi acordate în valoare de 8,2 miliarde de lei în S1 2024 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi, cu o creștere a stocului de credite acordate microîntreprinderilor de 39,6% an pe an. Stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 8,1% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 40,4% an pe an.

„Alege bine pentru tine”, una dintre cele mai ample oferte comerciale de pe piața de banking din România, a atras peste 150.000 de clienți noi. Pe perioada campaniei, 170.000 de clienți și-au transferat salariul la BCR, iar 260.000 de clienți au achiziționat un al doilea produs din portofoliul băncii.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 5,7 miliarde de lei în S1 2024, dintre care aproximativ 27% sunt destinate investițiilor.

Peste 3.900 de companii (microîntreprinderi, IMM-uri și corporate), care creează aproximativ 180.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în S1 2024.

BCR este partener pentru Banca Europeană de Investiții. A semnat în luna iunie un acord de garantare pentru implementarea garanției de portofoliu PNRR, prin care banca va acorda credite de până la 200 milioane de euro companiilor cu peste 500 de angajați, pentru proiecte de investiții și pentru susținerea capitalului de lucru necesar implementării acestora.

Digitalizare accelerată

2,4 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care aproape 2 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile. Nivelul utilizatorilor crește de 15% an pe an.

87% din totalul produselor BCR pentru persoane fizice:

deschidere de cont curent

credite ipotecare și de consum

cont de economii

depozite

asigurări

și produse investiționale au fost acordate pe flux 100% digital în S1 2024.

Luna iunie 2024 a marcat un record al vânzărilor digitale, cu 91% din totalul produselor vândute la nivel de bancă achiziționate pe flux 100% digital.

La un an de la lansare, peste 2.500 de clienți au accesat Casa Mea pe flux 100% digital, pentru:

achiziție credit

sau rezervare ofertă

BCR este singura bancă din România care oferă credit ipotecar pe flux 100% digital, direct din George.

Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În S1 2024, peste 70% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding. Aproape 80% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile:

Overdraft Digital

Credit Inteligent George

Card de Credit George

și Linia de credit IMM Invest

82% dintre creditele IMM Plus 2024 acordate clienţilor microîntreprinderi au fost aprobate pe flux 100% digital, din George. BCR le-a oferit antreprenorilor posibilitatea să acceseze linia de credit IMM Plus direct din George. Aprobarea creditului se face în doar câteva minute.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

Peste 780 milioane de lei finanțări verzi corporate. Acestea au avut un volum de aproximativ 20 de ori mai mare, comparativ cu S1 2023.

Mai mult de 500 milioane de lei finanțări în S1 2024 pentru achiziția de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B. Produsul ipotecar Casa Mea Natura a reprezentat 56% din creditele ipotecare noi, acordate în primele șase luni ale anului.