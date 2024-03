România este în plină revoluţie energetică

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat miercuri, 13 martie 2024, că România se află în plină revoluție energetică. În prezent, se face o trecere către „o economie mai verde” într-un ritm foarte accelerat.

Potrivit spuselor sale, acest lucru se întâmplă pentru că țara are la dispoziție miliarde de euro. România are la dispoziția sa 1,6 miliarde de euro din PNRR, plus fondul pentru modernizare.

Conform lui, stimularea pieței cu fonduri europene nerambursabile poate aduce proiecte.

„În România, suntem în plină revoluţie energetică şi facem o trecere către o economie mai verde într-un ritm foarte accelerat, pentru că avem la dispoziţie miliarde de euro. Avem 1,6 miliarde de euro din PNRR plus fondul pentru modernizare, pentru că noi acolo am reuşit să deblocăm nişte apeluri: jumătate de miliard de euro pentru instituţii publice. Săptămâna viitoare probabil vom ieşi cu alte două apeluri, probabil 890 de milioane de euro pentru producţie şi consum pentru beneficiari privaţi, este apelul care a fost în PNRR (…). Piaţa dacă o stimulezi puţin cu fonduri europene, nerambursabile se mobilizează şi vine cu proiecte”, a anunțat el în cadrul conferinţei România Inteligentă „Semnal verde pentru energia regenerabilă din România, eliminarea piedicilor puse în calea investițiilor energetice”, organizată de postul TV Antena 3 CNN.

În Ministerul Energiei sunt salariile cele mai mici din tot Guvernul României

Principala problemă cu care s-au confruntat oficialii români a fost capacitatea instituțională a Ministerului Energiei de a gestiona apelurile de miliarde de euro, de mii și mii de proiecte. Problema este cauzată atât de volumul mare de muncă, cât și de necesitatea unei expertize pe care nu întotdeauna o pot găsi în cadrul Ministerului Energiei.

Potrivit spuselor sale, evaluarea unui parc solar (care solicită fonduri europene și care implică o contribuție proprie și un set de avize de proceduri) nu este la îndemâna oricui. Ei au reușit să își mărească capacitatea unității în primul rând.

De la preluarea mandatului de ministrul al Energiei, erau aproximativ 28 de persoane. A dublat unitatea printr-un efort susținut deoarece salariile de la Ministerul Energiei sunt cele mai mici din întreg Guvernul României. Este dificil să atragi oameni prin transfer deoarece ar avea de suferit din punct de vedere financiar.