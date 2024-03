Sebastian Burduja a declarat că ideea unei candidaturi comune PSD-PNL este să genereze schimbarea la Primăria Capitalei. Burduja spune că speră ca din 10 iunie Nicuşor Dan să se întoarcă la catedra de matematică. Burduja a explicat că are această dorință pentru că la Primărie nu a demonstrat nimic. El a vorbit și despre eventuala sa candidatură susținută de PSD-PNL la primăria generală.

Președintele PNL București a declarat că, începând cu momentul preluării filialei București, a efectuat o evaluare a lui Nicușor Dan. El a menționat că oficial a retras sprijinul acordat acestuia, afirmând că nu există o majoritate pentru susținerea sa. Mai departe, a menționat că bugetul nu poate fi aprobat deoarece Dan nu a prevăzut subvențiile necesare pentru a asigura apă caldă, căldură și transport public pentru bucureșteni.

Conform lui Burduja, există o lipsă de aproximativ un miliard de lei din buget. Iar până când nu va fi clar de unde provine această sumă, bugetul nu va fi aprobat. De asemenea, a menționat că actualul primar a alocat peste 800 de milioane de lei suplimentare pentru Bunuri și Servicii. În timp ce țara întreagă face economii în această privință. El a afirmat că i-a oferit edilului o soluție și că este necesar să o accepte și să prezinte bugetul în fața Consiliului. Liberalul a remarcat că Dan pare să aibă alte preocupări, cum ar fi efectuarea de sondaje și rezolvarea altor subiecte, care nu sunt legate de agenda cetățeanului.

„Dânsul are alte preocupări, face sondaje, le prezintă, rezolvă subiectele de la simularea la matematică. E clar că nu are legătură cu agenda cetăţeanului, din păcate. Noi i-am dat, într-adevăr, aveţi mare dreptate, i-am dat trei ani şi jumătate să demonstreze ceva. Am tot sperat că se va întâmpla lucrul acesta. Nu s-a întâmplat şi e onest din partea noastră să venim în faţa bucureştenilor, să ne cerem scuze că am greşit. E adevărat, în 2020 cred că oraşul trebuia să se schimbe, nu se putea continua nici cu administraţia anterioară. Am încercat altceva. Din păcate a fost o mare dezamăgire”, a subliniat preşedintele PNL Bucureşti.