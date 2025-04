În România, numărul clienților Revolut a crescut cu 28%, ajungând la aproape 4,3 milioane. De asemenea, depozitele clienților au înregistrat un salt impresionant de 66%, ajungând la 36 miliarde euro (30 miliarde lire sterline), în timp ce veniturile grupului au crescut cu 72%, atingând 3,7 miliarde euro (3,1 miliarde lire sterline).

Aceste rezultate sunt susținute de o evoluție pozitivă în toate liniile de business ale Revolut. Compania a marcat al patrulea an consecutiv de profit, cu un profit înainte de taxe și impozite de 1,3 miliarde euro (1,1 miliarde lire sterline), în creștere cu 149% față de 2023.

Profitul net a atins 934 milioane euro (790 milioane lire sterline), înregistrând o marjă de profit de 26%, față de 19% în 2023.

În 2024, veniturile din diverse segmente ale afacerii au înregistrat creșteri semnificative. Veniturile din plățile cu cardurile au crescut cu 43%, ajungând la 820 milioane euro (694 milioane lire sterline), iar veniturile din tranzacționare au înregistrat o creștere impresionantă de 298%, atingând 598 milioane euro (506 milioane lire sterline). Veniturile din schimburi valutare au crescut cu 58%, la 499 milioane euro (422 milioane lire sterline), iar veniturile din abonamentele plătite au ajuns la 500 milioane euro (423 milioane lire sterline), cu o creștere de 74% față de anul anterior.

Depozitele clienților au ajuns la 36 miliarde euro (30 miliarde lire sterline), iar portofoliul de credite a înregistrat o creștere de 86% față de 2023, atingând 1,2 miliarde euro (979 milioane lire sterline). În România, depozitele clienților au crescut cu 56%, iar portofoliul de credite a avansat cu 88%, cu un număr semnificativ mai mare de clienți care au beneficiat de credite de nevoi personale.

„2024 a fost un an remarcabil pentru Revolut. Am văzut cum numărul clienților a crescut accelerat, adăugând aproape 15 milioane de utilizatori noi la nivel global, în timp ce clienții au continuat să utilizeze și mai des produsele noastre oferite prin aplicația retail și Revolut Business. Creșterea noastră cu cifre record a fost alimentată de acest mix puternic și, grație modelului nostru de afacere bazat pe tehnologie, am înregistrat un nou exercițiu pe profit.

Această performanță ne-a conferit statutul de cea mai valoroasă companie de tehnologie din Europa, o reflectare a încrederii acordate de investitorii existenți și de cei noi. Și încă suntem la început de drum. Facem pași importanți pentru a atinge borna de 100 de milioane de clienți activi zilnic, în timp ce ne extindem amprenta în 100 de țări și continuăm să creștem susținut în Regatul Unit, Europa, dar și pe piețele de expansiune. Având ca țintă acest obiectiv ambițios, vom continua să revoluționăm lumea finanțelor globale, punând la dispoziția consumatorilor produse tot mai inovatoare și o experiență de neegalat”, a declarat Nik Storonsky, CEO Revolut.