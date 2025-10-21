Pentru ca deșeurile să fie ridicate, cetățenii trebuie să anunțe în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460 și să scoată obiectele în dimineața zilei de 22 octombrie, până la ora 08:30.

Campania include o listă extinsă de străzi din zona de nord a Capitalei, unde operatorii vor colecta deșeurile. Printre acestea se numără: Străzile Panait Istratti, Elena Clucereasa, Costache Sibiceanu, Paraschiva Gherghel, Trotușului, Volga, Legănului, Mlădiței, C-tin Buzdugan, Herman Oberth, Daniel Ciugureanu, Stephan L. Roth, Aristotel Pappia, Emanoil Ionescu, Johannes Honterus, Feroviarilor, Aviator Popișteanu, Lainici, Constantin Stere, Lotru, Rucăr, Vânju Mare, Florilor, Cisnădie, Vrancea, Cașin, Clăbucet, Alexandru Averescu, Piața Arcul de Triumf, Ștefan Sănătescu, Alexandru Constantinescu, Petre Crețu, Nicolae Drossu, Mircea Zorileanu, Gheorghe Stâlpeanu, Aleea Gheorghe Stâlpeanu, Ion Mărășescu, Constantin S. Aldea, Aleea Constantin S. Aldea, Bulevardul Mărăști, Piața Presei Libere, Pasaj Piața Presei Libere, Piața (Bretele) Presei Libere, Bulevardul Poligrafiei, Aleea Primo Nebiolo, Intrarea Românești, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff (Piața Presei – Arcul de Triumf și Arcul de Triumf – Piața Victoriei), Străzile Vasile Traian, Vasile Fuica, Aviator Popișteanu, Mircea Petre, Grigore Stamatescu, Bulevardul Expoziției, Galileea, Iosif Iser, Florescu Dumitru, Carafoli Elie, Intrarea Alpiniștilor, Fernic Ionel, Târnava, Biruinței, Puțul lui Crăciun, Săcele, Casansebeș, Mureș, Milcov, Dej, Arad, Dornei, Mircești, Ceremușului, Soveja, Bucegi, Carpați, Scărișoara, Parângului, Parcului, Aleea Parcului și Platforma Cartier Parcului.

„Miercuri, 22 octombrie 2025, este următoarea zi de ridicare gratuită a deșeurilor vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Bdul Expoziției (Parcului). Vă rugăm să anunțați în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460 și să scoateți deșeurile în dimineața zilei programate pentru ridicare (până la ora 8.30)”, a transmis Primăria Sectorului 1 într-un comunicat.

Următoarea acțiune de colectare gratuită este programată pentru data de 26 octombrie 2025, în zona Adalin, conform comunicatului transmis de Primăria Sectorului 1.

Locuitorii pot consulta programul complet al campaniei „Curățenia de toamnă”, care include colectarea gratuită a deșeurilor vegetale, voluminoase și a electrocasnicelor defecte, accesând platforma online curatenie.sectorunu.ro