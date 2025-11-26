Fostul ministru al Economiei a reacționat dur după decizia Curții Constituționale, afirmând că hotărârea nu vizează esența problemei, ci doar un detaliu tehnic. Năsui susține că reforma pensiilor private, în forma actuală, permite statului să preia majoritatea fondurilor acumulate de contribuabili.

„Din păcate decizia CCR de ieri a fost dată pe un detaliu și nu pe fond. Am scris bine că „se pare că” au judecat corect, de fapt n-au considerat că se încalcă un drept de proprietate. Este o naționalizare pentru că 70% banii dumneavoastră din Pilonul 2 și 3 vor fi luați coercitiv de stat cu împrumut printr-un intermediar care-și va mai lua niște comisioane. Asta contrar la ce spunea însuși domnul Bolojan când spunea că banii nu ajung la stat. Ba da, fix acolo ajung”, notează Claudiu Năsui.

El adaugă că situația actuală amintește de măsura luată în 1991, când guvernul condus de Teodor Stolojan a dispus preluarea valutei din băncile populației:

„Asistăm la cea mai mare naționalizare din România de la naționalizarea valutei din anul 1991. Făcută culmea tot de un PNL-ist, domnul Teodor Stolojan. Și atunci „trebuia” și eram „obligați”. Pentru cine nu știe guvernul Stolojan pur și simplu a luat toată valuta oamenilor din bancă și le-au dat la schimb lei la un curs făcut din pix. Cine să mai aibă încredere în România după asta”.

Năsui atrage atenția că procesul legislativ este departe de a se încheia:

„Legea acum trebuie să mai treacă încă o dată prin parlament. Vedem ce scrie exact în motivarea curții, dar dacă nu se schimbă ceva politic, naționalizarea va merge înainte spre bucuria bugetului de stat și a fondurilor intermediare care vor lua un comision pentru banii dumneavoastră care trec prin ele”, avertizează acesta.

El consideră că măsura va aduce avantaje atât statului, cât și administratorilor implicați în mecanism, însă în detrimentul contribuabililor care au economisit în sistemul privat.

Actul normativ adoptat anterior de Parlament stabilea:

30% din suma acumulată la Pilonul II poate fi retrasă într-o singură tranșă;

restul 70% trebuie plătit în rate lunare pe o perioadă de opt ani;

pacienții oncologici constituiau singura excepție, având dreptul să retragă 100% din bani imediat.

CCR a analizat atât mecanismul de plată, cât și excepțiile prevăzute. În comunicatul instituției, judecătorii subliniază că „nu este nesocotit principiul neretroactivității, pentru că „nu afectează validitatea contractelor anterioare, ci reglementează o etapă ulterioară, și anume plata pensiei”.

Totuși, Curtea a identificat o problemă în tratamentul diferențiat aplicat pacienților oncologici: excepția care permite retragerea integrală a fondurilor a fost considerată nejustificată. CCR arată că aceasta „încalcă principiul egalității în drepturi”, fiind o diferențiere „care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii”.

Decizia CCR nu închide subiectul, ci îl redeschide în Parlament, unde legea va trebui reexaminată. În timp ce Guvernul insistă că reforma este necesară pentru sustenabilitatea sistemului de pensii, vocile critice – inclusiv ale unor foști miniștri – susțin că măsura riscă să afecteze încrederea populației în economisirea privată.