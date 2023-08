Răzvan Simion este unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de televiziune din România. Alături de Dani Oțil, cei doi au reușit să le pună un zâmbet pe buze oamenilor în fiecare dimineață.

Glumeți din fire, cei doi au făcut glume până și pe seama retragerii lor din televiziune, iar unii dintre fani chiar i-au crezut.

Totuși, Răzvan Simion a venit cu mai multe precizări în acest sens și spune de unde a pornit toată gluma. Într-un interviu pentru ego.ro, vedeta a povestit că este vorba doar despre o neînțelegere.

„Dacă ar fi și în televiziune pensii speciale ca la ceilalți, ar fi o ocazie nemaipomenită! Sau ca în alte Ministere să mă pensionez la 40 de ani, asta s-ar putea! Zisesem altceva atunci, eram într-un interviu cu fiica mea alături și am spus că oricând putem preda ștafeta. Nu a avut nimeni nimic de obiectat, am crezut că se înțelege, dar, de fapt, nu s-a înțeles. Mesajul este că la cifrele acestea nu avem cum să ne retragem! Și dacă am vrea, nu cred că ne-ar lăsa cineva!”, spusese Răzvan Simion pentru sursa anterior citată.

Televiziunea, un stil de viață pentru Răzvan Simion

Vedeta a mai spus, în cadrul interviului, că televiziunea a devenit un stil de viață pentru el, subliniind că același lucru i se aplică și colegului său de platou și prieten Dani Oțil.

„În primul rând, nu e muncă. E un fel de a fi pentru noi, facem asta de când ne știm. Nu ne-am dorit niciodată să facem altceva, nu am făcut niciodată altceva. Prima emisiune la care am participat a fost prin 1994. Din clasa a 9-a, din liceu, doar asta am făcut!

Împreună cu Dani, am făcut radio, apoi televiziune. Noi nu am făcut altceva, de asta nici nu avem poveștile cu spălatul mașinilor, îngrijitul terenurilor de tenis. Din păcate, nu avem povești așa! Noi am făcut media de când ne cunoaștem!”, a mai spus el.

Prietenia cu Dani Oțil durează de 40 de ani

Nu în ultimul rând, el a mai spus că de Dani Oțil îl leagă o prietenie de 40 de ani, precizând și că, anul acesta, se fac 20 de ani de când au venit împreună în București.

„Suntem legați de 40 de ani. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de când am venit în București. Avem o istorie comună și este cumva normal ca oamenii să se aștepte să fim mereu unul cu celălalt. Sigur, avem vieți diferite, el este mai dinamic, eu mai amorf.

Pe mine mă vedeți la genul acesta de evenimente, pe el nu o să îl vedeți niciodată! Nu, deși la câte ore de program avem, am putea, lejer, să tragem un pui de somn și emisiunea să nu se termine!”, a mai spus el.