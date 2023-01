Vedem bine că războaiele de azi nu seamănă cu cele de ieri, odată cu emergența tehnologiilor moderne – de la comunicații la arme sofisticate gestionate în mare parte de programe complexe sau la drone care devin indispensabile pe orice teatru de operațiuni.

Echipa este constituită de autori de science fiction și de futurologi

Nu este un cuvânt vulgar, este o meserie care se ocupă cu prezicerea viitorului din punct de vedere științific, pornind de la programe care se află încă în stadiul de cercetare.

Iar autorii de science fiction nu mai sunt simpli scriitori de române, ci oameni de știință de cel mai înalt nivel, capabili să înțeleagă meandrele matematicilor înalte sau secretele lumii cuantice.

Red Team Defence, care început așadar să lucreze în 2019, este încadrată de Agenția de inovare-apărare, AID, în cooperare cu Statul Major al Armatei, Direcția Generală de Armament și Direcția generală pentru relații internaționale și de strategie.

Nu este un joc ci o misiune dintre cele mai serioase

După cum puteți constată, nu este un joc ci o misiune dintre cele mai serioase.

Ministerul apărării a mandatat de asemenea Universitatea PSL (Paris Science et Lettre) pentru a recruta și încadra lucrările Red Team Defense, asociindu-i numeroși cercetători ieșiți din laboratoarele pluridisciplinare de vârf.

Această unitate de elită dezvăluie miercuri, 25 ianuarie, două scenarii de coșmar pentru conflictele pe care umanitatea va trebui să le înfrunte.

Nu este un gadget, spune directorul Agenției de inovare -apărare. Așteptăm că autorii să gândească societăți ale viitorului la care încă nu ne-am gândit și pentru care nu n-am pregătit, modele de armata care ne-ar putea lua prin surprindere și arme care nu există încă.

Repet, toate acestea pornind de la date științifice care există deja.

Militarii au fost serviți! Red Team Defense a produs anul acesta două scenarii de coșmar care sunt foarte probabile în viitor.

Ce spune Emmanuel Chiva

Iată ce spune Emmanuel Chiva, delegat general pentru armament:

« Cum vor arată tancurile viitorului? Probabil cu laser și functioanand cu hidrogen. Dar asta nu ne interesează, pentru că tancuri există déjà, iar noi trebuie să gândim în afară cadrului. Este o echipa capabilă să imagineze nu doar armele viitorului ci și societatea viitorului.

Unul dintre scenario imaginează un « război ecosistemic » în care natură a suferit mutații sub efectul manipulărilor bioenergetice. Trupele trebuie să avaseze într-un Cernobîl verde din ce în ce mai amenințător. Mediul s-a transformat în zone verzi mortifere care se întind pe tot terenul de operațiuni. Acesta din urmă are la origini un conflict între Republica Modova și Transnistria. Ținând cont de faptul că scenariile pornesc de la informații deținute în prezent de servciile secrete, scenariul are de ce să ne inspaimante!

În acest viitor se utilizează imprimante de ADN, insecte necrozante sau muște hematofage. O dată cu democratizarea manipulării organismelor vii, ne putem imagina un ecosistem care scapă oricărui control.

Pentru a împiedică inamicul să între într-o zona se va modifică ecosistemul prin manipulare genetică, creînd noi patogeni, bricoland viruși existenți, utilizând insecte ucigașe atunci când se află în prezența trupelor inamice. De asemenea se imaginează folosirea rețelei de ciuperci care se află sub arbori și care funcționează că un network transmițând informația pe suprafețe mari.

Scenariul « După noaptea carbonica », imaginează că după o perioada de foc intens care va întunecă lumea timp de câteva luni, chestiunea energiei va deveni centrală iar armata va suferi constrângeri din acest punct de vedere.

Scenariile Read Team

Scenariile Read Team ajung pe masă președintelui iar Emmanuel Macron a menționat în câteva rânduri lucrările echipei. Se pare chiar s-a inspirat în pregătire programului militar pentru 2024-2030. Red Team a reușit chiar să conducă la modificarea portavionului nuclear Charles de Gaulle.

Dacă scenariile Red Team sunt parțial publice, răspunsul pregătit este clasificat secret militar. Există însă un al treilea scenariu, care nu este niciodată declasificat, că și unele capitole ale scenariilor declasificate.

Scenariile dezvoltate de echipa de cercetători sunt fictive, dar ele rămân ancorate într-o realitate militară având capacitatea pentru a declanșa reflexe strategice. De altfel, autorii Red Team sunt secondați de o Blu Team compusă din militari, a căror misiune este aceea de a-i menține într-o realitate logistică și de capacități.

Cea mai mare parte a armelor de care dispun aceste trupe ale viitorului există sau sunt în curs de dezvoltare.

După doi ani și grație Blue Team, Red Team a reușit să se apropie de realitatea din teren în scenarii în același timp futuriste și realiste.

Războiul viitorului este deja aici

Însă vedem în fiecare zi că acest « război al viitorului” este deja aici.

Scenariile despre care va vorbeam sunt scrutate îndeaproape nu doar de militari dar și de mediul politic și industrie pentru a se pregăți în față riscurilor pe care va trebui să le înfruntăm mâine.

În timpul prezentării celor două noi scenarii din sezonul precedent, în public se aflau șeful statului major, Thierry Burkhard, ofițeri superiori ai celor trei armate –Armata terestră, Marina și Aviația, președinta subcomisiei de Securitate și Apărare din Parlamentul European.

« Este evident dificil de știut cum, împotriva cui și cu ce ne vom bate în 2060, dar vedem o dată cu conflictul din Ucraina că modul de a face război s-a schimbat profund. Pe lângă armele tradiționale că de exemplu blindatele, au intrat în joc dronele – pentru a atacă, apară sau culege informații – afirmă un expert militar care a asistat la prezentarea celor două scenarii. Într-un fel, spune el, războiul viitorului începe sub ochii noștri. »

Faptul că scenariile prezentate de Red Team sunt luate foarte în serios este ilustrat de un raport al Comisiei de Apărare din Parlamentul francez, care cită, încă din octombrie 2021, deci înainte de invazia Ucrainei, de consecințele războiului informațional.

Un scenariu precedent descria o societate în care rețelele sociale au căpătat o asemenea importantă încât armatele intervin într-un context informațional extrem de ostil. Este urgent, spune raportul, să angajăm ferm o strategie de lupta informațională. Scenariul a fost scris înainte de apariția metaversului și ne descrie o realitate înspăimântătoare.

Exemplu : eșți vegetarian. În momentul în care ieși pe stradă, toate galantarele care expun produse animale vor fi mascate astfel încât să nu le vezi. Ca Facebook, care face o selecție a postărilor pe care ți le arată.

Tot în scenariu se vorbește de o societate dictatorială, în care populația vede doar informația selecționata; orice informație neconformă este complet ocultată și dispare din câmpul visual fără nici o intervenție exterioară. Într-un mod ceva mai primitiv, vedem deja acest scenariu în acțiune….

Cartea care prezintă scenariile în acest sezon a fost publicată în același moment cu prezentarea lor official : “Red Team , aceste războaie care ne așteaptă, 2030-2069”