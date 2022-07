Rusia și Ucraina se acuză reciproc în legătură cu o presupusă lovitură asupra închisorii Olenivka din estul Ucrainei, controlată de separatiștii pro-ruși, unde autoritățile ruse spun că au pierit cel puțin 40 de prizonieri, relatează CNN.

Trebuie precizat că CNN nu a putut verifica acuzațiile respective, ci doar a vizionat scurte secvențe video difuzate pe rețelele sociale din Rusia și pe canalele sociale din regiunea estică Donețk, care arată distrugeri extinse la o clădire și multe cadavre, dar locația clădirii nu poate fi verificată.

Menționăm că închisoarea respectivă a fost folosită pentru a găzdui câțiva soldați ucraineni, care s-au predat în fața armatei ruse la uzina siderugică Azovstal din orașul-port Mariupol în urmă cu câteva luni.

În acest context, ministerul Apărării din Rusia a reiterat afirmațiile făcute de autoritățile separatiste din Republică Populară Donețk.

„Regimul de la Kiev a efectuat în mod deliberat o provocare sângeroasă. Centrul de detenție preventivă din zona așezării Elenovka (Olenivka), în care se află prizonieri de război militari ucraineni, inclusiv din formațiunea Azov, a fost lovit de un atac cu rachete HIMARS. 40 de prizonieri de război ucraineni au fost uciși și 75 au fost răniți. În plus, opt angajați ai secției de izolare au fost răniți”, a declarat vineri Serghei Șoigu, ministrul Apărării din Rusia.

La rândul său, Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina a acuzat soldații ruși că au efectuat „un bombardament de artilerie țintit asupra unei instituții corecționale din așezarea Olenivka, regiunea Donețk, unde erau deținuți și prizonieri ucraineni”.

„Ocupanții ruși și-au urmărit obiectivele criminale – să acuze Ucraina de comiterea de crime de război, precum și să ascundă torturarea prizonierilor și execuțiile. Presupusele bombardamente ale infrastructurii civile și ale populației de către Forțele Armate ale Ucrainei sunt minciuni și provocări absolute, a căror responsabilitate este purtată de Rusia.

Potrivit comandantului Forțelor de Rachete și Artilerie din cadrul Comandamentului Forțelor Terestre al Forțelor Armate ale Ucrainei, Forțele Armate ale Ucrainei nu au lansat lovituri de rachete și artilerie în zona așezării Olenivka”, a precizat Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina.

Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina a menționat că armata ucraineană „nu au efectuat niciodată și nu efectuează bombardamente asupra infrastructurii civile, în special asupra locurilor în care este posibil ca brăilenii de luptă să fie ținuți ca prizonieri de război.”

„Trupele de rachete și artileria Forțelor Armate ale Ucrainei, datorită armamentului de înaltă precizie primit de la țările partenere, efectuează lovituri extrem de precise doar asupra obiectelor militare rusești”, a adăugat Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina.

„Rusia a comis o altă crimă de război petrificatoare prin bombardarea unei instituții corecționale din Olenivka ocupată, unde a ținut prizonieri de război ucraineni. Fac apel la toți partenerii să condamne cu fermitate această încălcare brutală a dreptului umanitar internațional și să recunoască Rusia ca stat terorist”, a scris vineri Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, pe contul său de Twitter.

Russia has committed another petrifying war crime by shelling a correctional facility in the occupied Olenivka where it held Ukrainian POWs. I call on all partners to strongly condemn this brutal violation of international humanitarian law and recognize Russia a terrorist state.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022