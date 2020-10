Noua carte despre Familia Regală din Marea Britanie face furori în întreaga lume. Una dintre cele mai interesante dezvăluiri este cea despre tatăl biologic al Prinţului Harry. Prinţesa Diana l-ar fi înşelat pe Prinţul Charles cu doar câteva luni înainte ca mezinul familiei să se nască.

Cine ar fi tatăl Prinţului Harry de fapt

Cartea “Battle of Brothers” (Bătălia Fraţilor), scrisă de Robert Lacey, istoric al familiei regale şi consultant Netflix pentru serialul “The Crown”, scoate la iveală episoade incredibile în ceea ce îl priveşte pe Harry. Cel mai controversat subiect este, de departe, cel legat de posibilitatea ca Prinţul Charles să nu fie adevăratul părinte al acestuia. Conform scriitorului britanic, în momentul în care s-a aflat despre relaţia avută de Prinţesa Diana cu James Hewitt (ofiţer al cavaleriei regale), Charles şi-a luat băiatul mai mic pentru o discuţie între patru ochi, scrie playtech.ro care citează surse britanice.

“Prinţul Charles era foarte îngrijorat de faptul că Harry ar putea crede zvonurile. A trebuit să îl asigure personal că el este tatăl său şi nu Hewitt. Mai mult, fiul Reginei a ţinut să îi demonstreze că totul este o invenţie explicându-i că Diana şi ofiţerul au început să aibă o relaţia abia după naşterea copilului”. Se pare că tânărul Harry a ascultat atent cuvintele spuse de tatăl său, dar “nu a scos un cuvânt, nici măcar după ce Charles a terminat de vorbit”.

Presa mondenă scria, la vremea respectivă, că Diana şi soţul său nu mai aveau relaţii intime încă din 1980. Întâlnirea dintre “Prinţesa Inimilor” şi James Hewitt ar fi avut loc, de fapt, cu aproape un an înaintea naşterii lui Harry, lucru negat în permanenţă de Casa Regală a Marii Britanii. Abia în 1995, soţia lui Charles a recunoscut relaţia cu fostul ofiţer, scriu cei de la The Mirror. Acesta fusese eliberat din funcţie şi considerat “persona non grata”, motiv pentru care ar fi încercat să fugă în Franţa.

Harry a părăsit Familia Regală a Marii Britanii

După căsătoria cu Meghan Markle şi naşterea lui Archie, primul copil al cuplului, cei doi au decis să părăsească Marea Britanie pentru a se muta în Statele Unite ale Americii. Acest lucru, însă, nu a fost deloc pe placul Reginei Elisabeta, cei doi fiind excluşi din familie. Se pare că părăsirea “casei” a fost mult mai grea şi mai dură decât cei doi soţi au lăsat să se vadă. Mai mult, aceştia au fost profund dezamăgiţi când în pozele de pe fundalul discursului de Crăciun de anul trecut apar toţi membrii, mai puţin ei.