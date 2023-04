Așadar, europarlamentarul liberal a fost audiat joi dimineață la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Rareș Bogdan s-a prezentat în fața procurorilor în dosarul Romarm, în calitate de martor.

Rareș Bogdan s-a prezentat la sediul DNA

Amintim că Ludovic Orban a fost audiat la DNA în același dosar, la sfârșitul lunii martie. Precum în cazul lui Rareș Bogdan, fostul premier a fost audiat în calitate de martor.

„Am dat şi declaraţii publice pe tema asta, că nu am avut niciun fel de legătură cu derularea achiziţiei, cu partenerii achiziţiei, eu am participat la inaugurarea unei linii de producţie, la invitaţiei ministrului Economiei şi Energiei şi am salutat şi am considerat că este un lucru foarte bun faptul că începem să producem măşti FPP3 care erau în momentul respectiv o criză gravă, lipseau cu desăvârşire de pe piaţă şi piaţa internaţională o luase razna”, a declarat Ludovic Orban la momentul respectiv.

Rareș Bogdan a spus că nu va ceda indiferent ce se va întâmpla

Amintim că europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit anterior, în cadrul emisiunii „Decisiv”, despre audierea la DNA, cu privire la dosarul Romarm.

Astfel, prim-vicepreședintele PNL a spus că a fost amenințat cu privire la ceea ce va urma să se întâmple, cu scopul de a nu avea pretenții la rotativa guvernamentală.

„În momentul acesta sunt chiar la Aeroportul Otopeni. Sunt în fiecare săptămână de aproximativ două ori, dar uneori de patru ori. Cam asta e singura mea legătură cu aeroportul. Că zbor de pe aeroport săptămânal la Bruxelles sau Strasbourg. Acum plec la Londra.

Am fost avertizat că urmează o tocăniţă de rigoare pentru ca nu cumva să emit pretenţii la rotativă, să nu fiu nici vicepremier, nici ministru, dacă se poate să stau pe bancă în parc, la Bruxelles, cuminte şi nu doar mandatul acesta, ci încă vreo două mandate şi să vin acasă cât se poate de rar, să tac din gură, să vorbesc cât mai puţin, să nu critic, să nu emit niciun fel de pretenţie, să nu arăt cu degetul şi atunci va fi linişte şi pace. Spre dezamăgirea unora sau altora nu o să mă opresc şi o să vorbesc”, a declarat Rareș Bogdan.