Europarlamentarul liberal, Rareș Bogdan, a reacționat după răspunsul Comisiei Europene legate de renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) și după ce ministrul Muncii, Marius Budăi a precizat că nu a avansat o renegociere, ci doar „optimizarea” anumitor aspecte.

„Poate înțeleg toți ce se poate și ce nu se poate și nu se mai trezesc vorbind doar din dorința de a da bine electoral, practicând populismul fără perdea. Unele lucruri se pot, altele ceva mai greu, e bine să nu ne jucăm cu cetățenii și jurnaliștii aruncând vorbe în vânt. Oamenii așteaptă responsabilitate și eficiență”, a declarat Rareș Bogdan într-o postare pe contul său de Facebook.

Marius Budăi: Nu ne dorim să punem în pericol PNRR

Amintim că, ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat că nu a avansat niciodată renegocierea „din temelii” a PNRR, ci doar „optimizarea” unor aspecte prevăzute în acesta, cum ar fi procentul din PIB alocat pensiilor.

Reacţia ministrului vine după ce Comisia Europeană a precizat, la solicitarea Digi 24, că o renegociere a PNRR se poate face doar în condiţii excepţionale, cum ar fi, spre exemplu, dezastre naturale de dimensiuni istorice, iar o astfel de renegociere ar duce la întârzierea reformelor şi la pierderea unor fonduri.

Reprezentanţii Comisiei Europene arată că aşteaptă să vadă o încurajare a ieşirii la pensie cât mai târziu prin oferirea de stimulente celor care se pensionează la vârste cât mai înaintate.

Este vorba despre optimizarea anumitor puncte

„Haideţi să le luăm pe rând, să înţelegem exact ce am susţinut până acuma. Comisia s-a referit la acele dezastre naturale, de o renegociere per total a PNRR. Nici sub o formă nu am spus aşa ceva! Noi am scris şi în programul de guvernare, am spus şi în discuţiile pe care le-am avut în Coaliţie, de o optimizare în anumite puncte, nu vorbim de o renegociere per total a PNRR. (…)

Trebuie să înţelegem că nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinaţi să implementăm acest PNRR şi reformele legate de PNRR.

Noi, în coaliţie, ne asumăm să facem tot posibilul pentru binele cetăţenilor români, nu ne asumăm să pierdem bani. (…) Or, acel procent – sunt încă o dată extrem de ferm – acel procent de 9,4% nu este suficient pentru a realiza un alt jalon din PNRR care înseamnă reforma pensiilor prin rezolvarea inechităţilor din sistem”, a declarat ministrul Muncii, sâmbătă după amiază, la Digi24.