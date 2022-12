„Acest vot a umilit România și ține ostatici milioane de români”, a declarat europarlamentarul în plenul Parlamentului European, la Strasbourg.

Guvernul de la Viena, atitudine anti-europeană

Totodată, Rareș Bogdan a subliniat atitudinea anti-europeană și rasistă a cancelarului austriac Karl Nehammer.

„Vin in fața dumneavoastră după ce Austria a dat un vot împotriva Europei. Votul Austriei sfidează articolul 2 al Tratatului UE, care spune că statul de drept este o valoare fundamentală. (ridici ochii) Ungaria are banii blocați din cauza încălcării statului de drept. Austria nu. Încă nu, deși cancelarul Nehammer are o atitudine iliberală pronunțată si rasistă. Votul Austriei sfidează articolul 21 al Tratatului de Funcționare UE, referitor la libera circulație, plus alte 20 de acte normative.

Potrivit acestor acte normative, România are dreptul să i se ridice controalele la frontieră dacă respectă aquisul Schengen. România a trecut de toate evaluările, a fost ridicat și MCV, au fost vizite suplimentare de evaluare, 22 de experți din 12 tari UE si reprezentanți Frontex si Comisie plus 10 experți olandezi suplimentar. Sunt fapte pe care cancelarul Austriei le ignoră sub pretext că e permisivă cu migranții. Cancelarul Nehammer a decretat prin blocajul Schengen al doilea Diktat de la Viena pentru români. Excelențele voastre, Domnia legii este baza existenței Uniunii Europene!

Cer Comisiei și Parlamentului să solicite Curții de Justiție constatarea încălcării, de către Austria, a aquis-ului și să facă demersuri pentru suspendarea dreptului său de vot. Solicit Parlamentului European sa ceara Consiliului convocarea unei ședințe de urgență JAI pana la sfârșitul acestui an. Companiile austriece prezente în România, care asigură 7% din PIB-ul Austriei, fac deja presiuni asupra Guvernului de la Viena să revină asupra votului său. Întreaga presă austriacă critică în cor atitudinea profund anti-europeana si izolarea în care împinge Austria actuala putere de la Viena. Iubesc România și ador Europa!”, a mai spus acesta.

Ce a spus Dacian Cioloș despre Austria?

La Strasbourg a fost prezent și fostul premier Dacian Cioloș. Acesta a a vorbit, de asemenea, despre refuzul Austriei de a vota pentru intrarea României în spațiul Schengen.

„Obiectul aderarării României la spațiul Schengen trebuie să fie pe agenda Consiliului European de săptămâna aceasta. Extinderea Schengen nu poate fi considerat un subiect închis. Nu mai este un subiect care vizează doar Austria, România și Bulgaria, a devenit o problemă politică europeană pentru că veto-ul Austriei in consiliul JAI nu are de-a face cu Schengen ci cu politica de migrație și asta trebuie discutat in Consiliul European. Acest veto sfâșie solidaritatea europeană și pune sub semnul întrebării credibilitatea UE. Acest subiect nu poate fi lăsat în suspans și să așteptăm săptămâni și luni să-l rezolvăm. Șefii de state și guverne să rezolve cât mai repede acest blocaj ilegal care dă apa la moară extermiștilor si antieuropenilor. În primul trimestru al anului viitor acest subiect trebuie închis.”, a declarat acesta.

Siegfried Mureșan s-a revoltat în Parlamentul European

Tot în plenul Parlamentului European, europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a spus că România nu reprezintă sursa migrației și este pregătită să adere la spațiul Schengen.

„Vă cer să respingem populismul și argumentele nejustificate”, a spus el.

„Aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România. Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni, fiindcă vor să fie mai aproape de Europa.

Pentru a atinge acest obiectiv, am făcut foarte multe eforturi. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri. Am reformat Justiția astfel încât Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie ridicat. Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiu Schengen mai sigur.

Am reușit să avem sprijinul a 26 din 27 de state membre. Totuși, Consiliul Justiție și Afaceri Interne nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat: Austria. Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor. Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră.

Vă cer să respingem populismul. Vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate. Să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene. România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată. Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând”, a mai declarat Siegfried Mureșan.