La începutul podcastului de joi, 20 februarie, Octavian Hoandră a dezvoltat ideea că România nu este decât o „unealtă” pentru Uniunea Europeană. Scriitorul a detaliat punctul său de vedere în legătură cu poziția țării noastre, de la aderarea la Uniune, din 2007, până la recenta primire în Spațiul Schengen, finalizată la începutul acestui an.

„Unde am fost am ajuns. Noi întotdeauna am fost așa. (…) Uită-te la Schengen. Și-au bătut joc de noi. Își bat și acum”, a declarat Octavian Hoandră.

„Mereu am fost slugi”

Pe aceeași linie de argumentație, scriitorul a explicat ce rol are, din perspectiva sa, țara noastră în UE.

„Noi facem jocul sorosiștilor și neomarxiștilor care s-au retras în mod strategic la Bruxelles. (…) Așa am fost dintotdeauna. Mereu am fost slugi”, a subliniat Octavian Hoandră.

În acest context, Robert Turcescu a lansat o nouă temă de discuție întrebându-și invitații cum am ajuns noi, ca țară, să ne aflăm într-o astfel de poziție. Și pe acest subiect scriitorul a avut o poziție tranșantă, explicând că aderarea la Uniunea Europeană s-a realizat pe bază de „șpagă”.

„Adu-ți aminte de Adrian Năstase care a spus că a trebuit să plătim. Când o țară spune că a trebuit să dăm șpagă ca să intrăm în UE, deja ți se aprinde o luminiță. Deci așa vom continua. Am început așa, cu șpaga, ca să intrăm”, a subliniat Octavian Hoandră.

Tot la ușa Uniunii vom rămâne

Inivitatul jurnalistului Robert Turcescu a detaliat ideea, explicând faptul că România va rămâne în aceeași poziție de supunere, în care s-a aflat și la început.

„Ne-au ținut la ușă, și-au bătut joc de noi de fiecare dată când au putut. Cu Schengenul a fost iarăși un mare tablou al servituții pe care o avem față de UE. Pentru că ne-am asumat noi asta, că ăia nu ar fi cerut. Cum cere Zelenski acum, iar Trump îi spune <Marș, bă, de aici!>.

Dar s-ar fi schimbat dacă noi am fi fost demni de la început. Mediocrii ăștia nu au niciun pic de demnitate, în niciun guvern. Toți au plecat fruntea”, a declarat scriitorul.

Octavian Hoandră a mai explicat în cadrul podcastului de joi și de ce au loc asemenea evenimente. Dar și de ce oamenii politici aflați la putere au ales varianta mai ușoară. „Pentru că, în mediocritatea lor, ei nu au găsit nicio altă formă de a rezista la putere. Decât înclinând capul. Decât transmițând: <Așa zice Uniunea Europeană>”, a punctat invitatul ediției de joi.

