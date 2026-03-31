Subiectul jocurilor de noroc a încetat de mult să fie doar unul economic, devenind o temă de siguranță națională și sănătate publică. Dialogul, din cadrul podcastului, dintre un jucător profesionist care a mizat milioane de euro la nivel internațional și șeful instituției care supraveghează piața oferă o perspectivă rară asupra modului în care statul încearcă să echilibreze veniturile bugetare cu protecția cetățeanului.

Din perspectiva lui Vlad Soare, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) încetează să mai fie o simplă entitate birocratică, fiind definită ca o instituție fundamentală de supraveghere, control și monitorizare, a cărei misiune principală este apărarea intereselor statului român și protejarea cetățenilor în fața riscurilor adicției.

Pentru actualul președinte, ONJN reprezintă un organ de specialitate tehnocrat care trebuie să asigure o piață reglementată corect, operând ca un filtru de integritate între interesele comerciale ale industriei și siguranța socială, totul subordonat unui cadru legal ce necesită o reformă profundă pentru a elimina lacunele speculabile.

Vlad Soare a preluat mandatul într-un moment critic, descoperind o instituție cu „personal insuficient și subfinanțată”. Prima măsură majoră? Transparentizarea totală.

Registrul Public al Mijloacelor de Joc: România este singura țară din UE care a digitalizat complet evidența sloturilor. Orice cetățean poate scana acum un cod QR pe aparat pentru a vedea dacă acesta este licențiat.

Geolocalizare prin GPS: Pentru a combate „piața gri” și mutarea ilegală a aparatelor, ONJN introduce sisteme de monitorizare în timp real. „Vrem să știm unde sunt mijloacele de joc, nu doar ale celor care le exploatează, ci și ale producătorilor”, a declarat Soare.

Acces la serverele în oglindă: După ani de blocaje, în 2026 ONJN are în sfârșit acces direct la datele operatorilor online, eliminând dependența de rapoartele de audit furnizate chiar de aceștia.

Vlad Soare subliniază că subliniază refuzul său de a se ascunde în spatele „ordinelor de sus” sau al presiunilor politice, asumându-și integritatea ca pe un destin personal, nu ca pe o obligație de serviciu:

„În fața lui Dumnezeu nu o să poți niciodată invoca faptul că te-a pus cineva să faci asta sau că nu era la îndemână să faci ceea ce era corect. În fața Lui, noi vom fi întotdeauna singurii răspunzători pentru propriile decizii.” — Vlad Soare, Președintele ONJN.

Cea mai mare lacună a legislației trecute a fost fragmentarea auto-excluderii: te puteai bloca pe un site, dar puteai juca pe altul. Noua ordonanță de urgență propusă de Vlad Soare promite să schimbe radical acest lucru:

„Vom avea o singură auto-excludere la ONJN care se aplică tuturor operatorilor, fizici și online. Cu ajutorul ICI, am creat un sistem biometric: îți fotografiezi buletinul, se face verificarea și ești blocat instantaneu peste tot”, explică președintele ONJN.

Ionel Anton a lansat o misiune personală sub numele de „Prinț sau Cerșetor”, un proiect de suport pentru dependenți, susținut de ONJN prin resurse umane și expertiză.

Sesiuni live de consiliere: Întâlniri săptămânale pentru a crea o comunitate de sprijin.

Muntele Athos – Soluția extremă: Anton propune trimiterea jucătorilor aflați în stadii critice de adicție în izolare pe Muntele Athos, asumându-și personal costurile de întreținere ale familiilor acestora pe durata programului.

Finanțare de 5 milioane de euro: Pentru prima dată, ONJN va aloca fonduri colectate din taxele de „joc responsabil” către ONG-uri și autorități care dezvoltă programe reale de tratare a adicției.

Vlad Soare a tras un semnal de alarmă privind dimensiunea pieței negre la nivel european, estimată la 80 de miliarde de euro. În România, investigațiile recente au scos la iveală manipulări grosolane ale GGR-ului (Gross Gaming Revenue):

Conturi suspecte: Au fost identificate cazuri de jucători care „câștigau” de 32 de ori într-o singură zi sume fixe, o metodă de a diminua baza de impozitare a operatorului.

Conturile de „Test”: ONJN verifică acum canalele de YouTube și streamării care joacă pe bani fictivi (conturi de test) inducând în eroare publicul că se poate câștiga ușor.

Parteneriatul dintre autoritatea de control și societatea civilă reprezintă singura cale prin care industria jocurilor de noroc poate rămâne o formă de divertisment, fără a deveni o sursă de distrugere socială.