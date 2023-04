Economia Rusiei este făcută zdrențe, exporturile de combustibili fosili fiind singurele care mai achită facturile. Peste 75% din exporturile Rusiei sunt combustibili fosili, produse chimice și alte produse fabricate cu combustibili fosili, arată o analiză publicată de New Republic.

Conform publicației americane, această lipsă de diversitate face Rusia vulnerabilă în fața sancțiunilor economice occidentale, proiectate inteligent și aplicate riguros. Sancțiunile elaborate de administrația Biden se dovedesc mult mai eficiente decât cele impuse de administrațiile anterioare împotriva unor state, sancțiuni care, de altfel, au fost ușor de ocolit.

Petrolul și gazele

Petrolul rusesc se vinde acum cu mult sub prețul mondial al petrolului, un alt semn al sancțiunilor eficiente. Uniunea Europeană a redus importurile de petrol rusești de la aproximativ 750.000 de barili pe zi la aproape zero. Petrolul de care are nevoie Europa acum vine mai ales din Orientul Mijlociu, o adevărată binecuvântare pentru dictatorii de acolo, dar o mare pagubă în buzunarul Kremlinului. Europa s-a îndepărtat și de gazele naturale rusești, despre care Putin a crezut, în mod greșit, că îi vor face pe europeni să închidă ochii sau cel puțin să privească în altă parte când a invadat Ucraina.

Compararea prețurilor la petrol ilustrează problema veniturilor lui Putin. WTI (West Texas Intermediate), petrolul extras din SUA, folosit pentru a stabili prețurile de referință, a scăzut cu peste 44%, de la un maxim de 123,68 dolari anul trecut, la 69,20 dolari vinerea trecută. Țițeiul Brent, de sub Atlantic, se vinde acum pentru 73 de dolari, în scădere față de suma de 114 de dolari, în iunie 2022. Prețul petrolului rusesc a scăzut de la 92,20 dolari barilul în urmă cu un an la 49,50 dolari în martie. Este o scădere de 46 %.

De când a început războiul, ministerul rus al Economiei nu a oferit prea multe informații. Totuși, rapoartele statistice afirmă că economia Rusiei este în creștere. Un lucru greu de crezut, dacă ne gândim la scăderea cu 30% a exporturilor rusești, în principal combustibili fosili, față de situația din 2022. Din cauza sancțiunilor, petrolul rusesc transportat pe mare este plafonat la 60 de dolari pe baril, cu mult sub cele două valori de referință ale țițeiului. Occidentul poate limita prețul la 60 de dolari, deoarece petrolierele se bazează pe companiile de asigurări maritime, pe care guvernele occidentale le pot convinge să se conformeze sancțiunilor impuse Rusiei.

Clienții financiari

Pentru a le ocoli, se bănuiește că Rusia a plătit prime uriașe pentru a cumpăra petroliere vechi. Acest lucru va ajuta Rusia să creeze o flotă din umbră, cu ajutorul căreia să ocolească plafonarea prețului la 60 de dolari. În plus, nu mai are clienți puternici din punct de vedere financiar. Clienți dornici să-i cumpere petrolul includ Cuba, Egipt, Coreea de Nord și Sri Lanka, țări cu o capacitate redusă de a plăti în numerar pentru petrolul importat. Singura luminiță de la capătul tunelului, pentru Putin, este petrolul pe care îl duce prin conducte către China și alți vecini ai Rusiei, asupra cărora sancțiunile maritime nu au niciun efect. Este unul dintre subiectele pe care Putin le-a abordat cu președintele chinez Xi Jinping, in timpul vizitei sale la Moscova.

S-a dat iama în fondul suveran

În plus, Putin a alungat din țară dintre cele mai strălucite minți, un exod costisitor al creierelor care va slăbi și mai mult veniturile guvernamentale, poate reduce veniturile din infracțiunile cibernetice și poate creșterea economică pe termen lung. Pentru a-și finanța războiul, Putin a spart pușculița națională. Într-un an, el a atras mai mult de o cincime din fondul suveran al Rusiei.

În septembrie 2021, fondul suveran al Rusiei se ridica 14 miliarde de ruble, dar a scăzut la 11 miliarde de ruble luna aceasta (adică mai puțin de 150 de miliarde de dolari). Pentru o țară de dimensiunea și populația Rusiei, nu e mult, chiar și fără război. În timp, Putin va rămâne fără gloanțe economice pentru a cumpăra echipamente de război – drone, rachete și mercenari ai Grupului Wagner. Fiecare decizie politică a Occidentului care îl obligă pe Putin să apeleze la fondul suveran este o modalitate inteligentă de a opri atrocitățile din țara vecină.