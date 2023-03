Așadar, miniștrii de Afaceri Externe din Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Republica Slovacă s-au întâlnit la Łódź, Polonia, în intervalul 30 – 31 martie 2023.

Subiectul principal al întrevederii a fost efectul agresiunii din Ucraina asupra securității regionale și europene, potrivit informațiilor transmise de MAE într-un comunicat.

Pornind de la rezultatele substanțiale ale Summitului B9, organizat la Varșovia, la 22 februarie, miniștrii din țările respective s-au concentrat pe:

„Ținând cont de discuțiile care au avut loc ieri și astăzi, notăm că statele B9:

Miniștrii B9 rămân uniți, demonstrând astfel unitatea statelor situate pe Flancul Estic al NATO. Întâlnirea a confirmat faptul că țările noastre sunt hotărâte să lucreze împreună pentru întărirea întregii Alianțe, pentru consolidarea posturii de apărare și descurajare și pentru continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina”, au transmis autoritățile în comunicatul respectiv.

With my Co-Chair of the substantive&succesful #B9 ForMin in Łódź,my friend @RauZbigniew,we adopted a Chairpersons’ Summary,available athttps://t.co/QRAHgNA4AE. I thank Zbingnew& #EasternFlank FMs 4 very good debate in preparing @NATO ForMin in Brussels next week& #VilniusSummit.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 31, 2023