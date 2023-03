Secretarul general al Alianței Atlanticului de Nord sau NATO, Jens Stoltenberg, a decis prelungirea mandatului de secretar general adjunct al NATO al lui Mircea Geoană.

Așadar, acesta va mai sta în funcție pentru încă un an, după cum anunță purtătorul de cuvânt al NATO, Oana Lungeanu, prin intermediul unui mesaj pe Twitter.

De asemenea, Jens Stoltenberg a precizat că Mircea Geoană a fost un remarcabil secretar general adjunct pentru Alianță.

”Mircea Geoană a fost un remarcabil secretar general adjunct al NATO și un mare sprijin pentru mine personal într-un moment critic pentru securitatea euro-atlantică.

Abilitatea sa politică, expertiza și rezistența sa sub presiune continuă să fie atuuri puternice pentru Alianța noastră transatlantică. În semn de recunoaștere a serviciului său, i-am prelungit mandatul de secretar general adjunct cu un an, până la jumătatea lunii octombrie 2024. Îi mulțumesc lui Mircea pentru dăruire și aștept cu nerăbdare să ne continuăm munca împreună”, spune secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Mircea Geoană și-a început cariera diplomatică în martie 1990, imediat după revoluție, susținând un examen la Ministerul Afacerilor Externe. După ce a fost promovat, a fost repartizat la Direcția Europa de Vest ca referent pentru Franța. La scurt timp, a fost promovat în continuare ca director al Direcției Organizații Europene, care se ocupa de relațiile cu NATO, Comunitatea Europeană și Consiliul Europei.

În toamna anului următor, a fost admis la Școala Națională de Administrație din Franța, după ce a promovat un examen susținut la București. A studiat acolo timp de doi ani înainte de a se întoarce în România la începutul anului 1993 pentru a lucra cu noul ministru al Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu. A devenit un colaborator apropiat al lui Meleșcanu și a fost numit director general al Direcției pentru relațiile cu Europa, America de Nord, Asia, America Latină, Orientul Mijlociu și Africa. A fost, de asemenea, purtător de cuvânt al MAE între 1993 și 1995.

La vârsta de 37 de ani, în februarie 1996, Mircea Geoană a devenit cel mai tânăr ambasador al României în Statele Unite. A primit cel mai înalt rang diplomatic de ambasador în martie 2000.

După întoarcerea din Statele Unite, în decembrie 2000, a fost numit ministru de externe al României. În anul următor, România a dobândit președinția OSCE, iar Mircea Geoană a devenit președintele în exercițiu obișnuit. Mandatul său în fruntea OSCE a fost recunoscut de politicienii europeni ca un avantaj semnificativ pentru acceptarea României în structurile euro-atlantice.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg has extended the mandate of Deputy Secretary General @Mircea_Geoana in recognition of his service to the Alliance: pic.twitter.com/SKDqRfSU2b

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023