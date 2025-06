Cu câteva zile înainte de summitul NATO programat pentru 24-25 iunie la Haga, Kallas a susținut în Parlamentul European, la Strasbourg, că Rusia nu ar avea nicio șansă în fața unei NATO unite.

Această evaluare survine într-un moment marcat de instabilitate geopolitică și de lipsa unei poziții comune exprimate recent de către G7 în ceea ce privește agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. La finalul summitului G7 desfășurat în Canada, nu a fost emisă o declarație comună de condamnare a acțiunilor Rusiei, o schimbare de direcție față de anii anteriori, când administrația americană condusă de Joe Biden se alinia cu aliații europeni în mesaje de unitate și opoziție față de Moscova.

În schimb, atenția se concentrează acum asupra posibilelor reacții din partea președintelui american Donald Trump în cadrul apropiatului summit NATO. Declarațiile sale privind Rusia sunt așteptate cu interes și vor fi analizate atent de către partenerii occidentali.

Kaja Kallas a subliniat importanța coeziunii între cele 32 de state membre NATO, dintre care 23 sunt și membre ale Uniunii Europene. Ea a evidențiat faptul că Rusia a reprezentat constant o provocare majoră pentru statele care au frontieră directă cu ea, în special pentru cele care au trecut prin experiența imperialismului sovietic. În opinia sa, amenințarea rusă nu afectează doar anumite regiuni, ci constituie o problemă colectivă pentru întreaga comunitate transatlantică.

Summitul NATO de la Haga va avea astfel loc într-un climat marcat de incertitudini privind unitatea occidentală și în fața unei Rusii percepute ca factor destabilizator în ordinea de securitate internațională.

Tough times require tough resolve.

Today, against NATO and the EU, Russia doesn’t stand a chance.

But we must stick together.

And that is the message we take to the NATO Summit next week.

My speech in the #EPlenary

— Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2025