Este decizia momentului luată de Vladimir Putin şi pusă în aplicare de oamenii săi! Rusia a interzis sâmbătă, 12 noiembrie, trecerea navelor prin strâmtoarea Kerci și până la Marea Azov.

Decizia Federației Ruse a fost comunicată și Direcției Principale pentru Afaceri Maritime din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Turcia, a relatat agenția de presă TASS.

Este important de menționat faptul că forțele ruse de ocupație care s-au retras din orașul ucrainean Herson s-au regrupat la Henicesk, un oraș-port cu deschidere la Marea Azov.

Autorităţile de ocupație rusă au anunţat tot sâmbătă, 12 noiembrie, că oraşul ucrainean Ghenicesk devine „temporar capitala administrativă” a regiunii Herson, după ce forțele ocupante din oraşul Herson s-au retras, capitala de facto a regiuni din sudul Ucrainei, a anunțat agenţia de presă rusă RIA Novosti.

„La ora actuală, capitala administrativă temporară a regiunii Herson este Ghenicesk (n. red. situat la 210 km de oraşul Herson). Toate autorităţile principale sunt concentrate aici”, a afirmat Aleksandr Fomin, purtător de cuvânt al vicepreşedintelui conducerii instaurate de Moscova în regiunea ucraineană.

Ministerul rus al Apărării a relatat, vineri, 11 noiembrie, că retragerea forțelor ruse din oraşul Herson de pe malul drept al fluviului Nipru s-a făcut fără pierderi de echipament şi resurse umane.

Trupele ucrainene au eliberat, vineri, 11 noiembrie, orașul Herson, unde drapelul Ucrainei a fost arborat pe una dintre clădiri, la scurt timp după ce Rusia a anunțat că a finalizat retragerea armatei sale pe malul stâng al fluviului Nipru.

După opt luni de ocupație rusă, forțele armate ucrainene au eliberat orașul Herson! Pe rețele sociale au fost postate mai multe imagini în care ucrainenii se bucură că au înlăturat ocupantul.

Un grup de soldați ucraineni au ajuns în fața clădirii administrative din centrul orașului Herson, care a fost ocupat de ruși în primele zile ale invaziei militare.

Mai mulți locuitori ai orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel ucrainean, vineri, noiembrie, când rușii au anunțat încheierea retragerii pe malul stâng al râului Nipru.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv

— Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022