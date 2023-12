Igor Salikov, care susține că a servit în armata rusă și în Grupul de mercenari Wagner timp de 25 de ani, a ajuns zilele trecute în Olanda pentru a depune mărturie în fața Curții Penale Internaționale (CPI)) despre presupusele crime de război comise de Moscova în timpul războiului, a informat radiodifuziunea publică olandeză NPO1.

„Am asistat la atrocități comise împotriva civililor. Am văzut oameni din serviciile secrete ducând un număr mare de copii fără părinți, peste graniță, în Belarus”, a declarat bărbatul, adăugând că a văzut prizonieri de război abuzați și executați, precum și copii răpiți, scrie Politico .

Salikov a adăugat că cei care au comis aceste presupuse crime de război au făcut-o la ordinele ministerului rus al Apărării, dar și la ordinele directe ale biroului președintelui Vladimir Putin.

POLITICO notează că nu a putut verifica în mod independent aceste afirmații, dar ele sunt coroborate cu numeroase rapoarte despre presupuse crime de război comise de Rusia în Ucraina.

În luna martie, CPI a emis un mandat internațional de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin pentru transferul forțat al unor copii în Rusia, după invadarea Ucrainei.

Rusia a susținut că mandatul de arestare al CPI, emis pe 17 martie, este nul din punct de vedere juridic, deoarece nu este un stat membru. De asemenea, Moscova a recunoscut că a transferat mii de copii din Ucraina, dar că a făcut-o pentru a-i proteja în timpul războiului.

În paralel, Kievul și câțiva dintre aliații săi occidentali au făcut eforturi pentru un tribunal care să investigheze „agresiunea” Rusiei în timpul războiului.

Salikov susține că a fugit de forțele ruse după ce a refuzat să ducă la îndeplinire un ordin de executare a civililor. Acum, afirmă el, vrea să depună mărturie în fața CPI cu tot ceea ce a văzut pentru că „și-a pierdut încrederea în cauza rusă”.

El a spus că se afla în Ucraina și când forțele Kremlinului au invadat regiunea Donbas, în 2014, când a văzut abuzuri similare, „civilii fiind amenințați și uciși”.

Salikov a mai spus că i s-a ordonat, de către Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, să împuște cinci persoane în orașul Bucha, unde zeci de civili ar fi fost masacrați în martie 2022. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în aprilie 2022 că Ucraina are „dovezi concludente” că Rusia a comis un masacru la Bucha.

Rușii au negat că au comis crimele împotriva civililor la Bucha și au acuzat Ucraina de înscenare.

„La sfârşitul lunii martie, când ne aflam la Bucha, am primit ordin de la ofiţerii de contraspionaj să împuşcăm cinci oameni ţinuţi prizonieri de noi, pe care FSB i-a calificat ca sabotori, deşi toţi erau locuitori ai satelor din apropiere. Nu am îndeplinit ordinul și am eliberat oamenii, expunându-mă astfel urmăririi penale în baza unui mandat militar”, pretinde Salikov.