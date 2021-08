Președintele rus Vladimir Putin a lansat luni construcția de noi submarine nucleare și alte nave de război, parte a efortului de modernizare militară, pe fondul tensiunilor cu Occidentul, notează timesofisrael.

Într-un apel video, Putin a dat ordine pentru construirea a două submarine nucleare înarmate cu rachete balistice intercontinentale, împreună cu două submarine cu motoare pe motorină și două corvete la șantierele navale din Severodvinsk, Sankt Petersburg și Komsomolsk-pe-Amur.

„Vom continua să creștem potențialul marinei ruse, să-i dezvoltăm bazele și infrastructura, să o înarmăm cu arme de ultimă generație”, a spus Putin. „O Rusie puternică și suverană are nevoie de o navă puternică și bine echilibrată.”, a spus liderul de la Kremlin, potrivit sursei citate.

Avertismentul dur lansat de Putin

Kremlinul a făcut din modernizarea militară o prioritate absolută, întrucât relațiile cu Occidentul au scăzut la cel mai slab nivel post-război rece, după anexarea Crimeei de către Rusia din 2014. Moscova a încercat să restabilească o prezență navală regulată în părți ale lumii pe care fosta Uniune Sovietică a avut-o în timpul Războiului Rece.

Marina rusă are deja o prezență semnificativă în Marea Mediterană cu o bază navală în portul sirian Tartus. A extins și a modificat baza de aici, singura cu acest fel astfel de instalație pe care Rusia o are în prezent în afara fostei Uniuni Sovietice. Ceremonia de luni pentru noile nave a făcut parte din spectacolul Army 2021 menit să prezinte puterea militară și să atragă clienți străini pentru industria de armament din Rusia. Show-ul care are loc timp de o săptămână prezintă avioane, tancuri, rachete și alte arme.

„Multe dintre armele noastre au capacități care nu au analog în lume și unele vor rămâne de neegalat pentru mult timp”, a spus Putin.

Navele vor fi construite în Severodvinsk, la Sankt Petersburg și la Komsomolsk-on-Amur. „Sunt sigur că muncitorii, inginerii, marinarii navali vor face față perfect sarcinilor stabilite”, a menționat liderul Rusiei.

Sursa foto: Dreamstime