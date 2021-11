Cei de la PSD sunt cei care sunt dispuși să formeze un nou Guvern alături de PNL. Așteaptă însă un semn de la liberali, care încă nu i-a contactat. Cu toate acestea, un fost premier al României a asigurat că partidul pe care îl reprezintă este pregătit să conducă de la Palatul Victoria.

„Avem oameni pentru trei guverne, nu pentru unu”, a fost mesajul tranșant transmis de liderul politic.

Este vorba de Mihai Tudose. Acesta a declarat că PSD este pregătit să intre la guvernare și sunt gata să înceapă negocierile cu cei la PNL pentru împărțirea funcțiilor.

Mihai Tudose a făcut aceste afirmații radicale, marţi seară, la România Tv. Fostul premier pesedist a recuoscut, însă, că deși se simt mai pregătiți ca niciodată, nu au primit încă niciun semn de la liberali. El a admis că aceștia ar urma să discute mai întâi cu cei de la USR.

PSD vrea la guvernare: Nu vă închipuiți că noi stăm și asteptăm un telefon

Cu toate acestea, PSD nu este dispus să aștepte la nesfârșit semnalul de start pentru a începe negocierile cu PNL.

„Inteleg ca cei de la PNL vor sa se vada intai cu USR-ul. Ok, nu am inteles de ce sunt ei lideri in aceste negocieri. Nu va inchipuiti ca noi stam 24 de ore la Kiselef si asteptam un telefon. Sa vina domnul presedinte in tara, să convoace consultari. Vor sa avem negocieri inainte,in regula. Ceea ce pot sa va asigur este ca vor fi facute publice locul si data intalnirii. Vom anunta inainte”, a comentat Mihai Tudose.

El a ținut să precizeze că au oameni pregătiți care să facă parte dintr-un viitor Guvern. Cu toate acestea, PSD nu ar fi stabilit concret pe cine va trimite să conducă ministerele. Nu s-a făcut la noi o lista, nu s-a vorbit nimic, nu s-a negociat nimic, a accentuat liderul PSD.

Decizia care va arunca în aer toată scena politică

„Ne intalnim cu ei (n.r PNL), daca se degaja o formula de guvernare, acceptam sa intram la guvernare. Avem oameni pentru trei guverne nu pentru unul singur. Dupa ce vorbim cu ei ne intoarcem la partid, convocam forul de conducere al partidului si vedem ce facem. Vedem ce vor ei de la viaţă, daca dupa aia conducerea partidului va primi un mandat, va urma o noua tura de negocieri.

Ideea de a intra la guvernare nu este pentru a salva PNL-ul, este pentru a salva ţara. Suntem pregătiţi pentru orice situaţie, deciziile le vor lua partidul” a declarat europarlamentarul al România Tv.

Decizia privind intrarea la guvernare alături de PSD nu este însă împărtășită de toți liderii liberali. Acestora le este teamă că o alianță cu social-democrații ar putea deschide calea de atac pentru cei de la USR. Cu toate acestea, conducerea PNL a stabilit o echipă de negociere care să poarte discuţii cu PSD şi USR. Decizia a fost luată în conbtextul în care premierul desemnat Nicolae Ciucă a anunţat că şi-a depus mandatul, iar preşedintele liberalilor, Florin Cîţu, a anunţat că va fi propusă flexibilizarea mandatului.