Invitat la emisiunea Punctul Culminant de la România TV, Marcel Ciolacu a declarat că nu poate guverna în alianţă cu PNL şi nici nu va susţine sau forma un guvern minoritar. Politicianul a spus că deocamdată nici nu s-a hotărât în forurile de conducere ale social-democraţilor dacă se vor prezenta la consultările cu Klaus Iohannis de la Cotroceni.

”Noi am fost instrumentul romanilor cand am daramat acest guvern cinic, arogant si incompetent, ca sa nu mai vorbim de corupt. Ma mandresc ca de cand sunt presedintele PSD deciziile politice se iau in interiorul partidului si cu membrii PSD si se vad si realizarile In acest moment PSD nu are o majoritate. Cu guverne instabile in situatia in care e Romania acum nu se poate. Nu putem iesi din aceasta criza politica decat cu alegeri anticipate. Ii predam mandatul, daca ni-l ofera, nu ne jucam cu soarta romanilor fara sa existe stabilitate politica si guvernamentala. PSD este pregatit sa intre la guvernare la orice ora, dar un guvern minoritar este o capcana.

Lucrul acesta trebuia sa il faca Iohannis acum 8 luni de zile, sa-l lase pe domnul Rafila sa-si creeze o majoritate. Intre timp PSD considera ca nu se poate iesi din criza decat cu alegeri anticipate. Intre timp sustinem, pe o perioada limitata, un guvern de specialisti, care sa gestioneze cat mai bine situatia pandemica”, a spus acesta.

Marcel Ciolacu consideră că nu opoziţia este responsabilă pentru deciziile preşedintelui

Marcel Ciolacu a declarat că nu va susține un guvern minoritar PNL, dar nici Cioloș nu a convins PSD de reformele pe care le are în plan.

”Nu am hotarat nici daca mergem la Cotroceni. PSD nu mai merge la Cotroceni pentru a bifa Iohannis pasii Constitutiei. Ma vedeti pe mine sa sustin un guvern minoritar PNL? Cum sa solicit asa ceva colegilor mei? Nu vedeti unde am ajuns? Astazi constata Iohannis ca avem crize in Romania. Dar ele sunt gestionate si accentuate de guvernele sale. Nu a devenit opozitia acum responsabila de deciziile presedintelui. Responsabil este el. Noi am crezut ca va ramane in Bucuresti si vom avea aceste discutii in perioada imediat urmatoare. Inteleg ca nu, ca el va pleca. Avem guvern interimar care poate gestiona. Am vazut milogeala domnului Ciolos pentru a reveni la guvernare, ii uram succes, am luat act de ea. Ei nu au niciun principiu la baza, vehiculeaza niste reforme. Ce reforme, ce specialisti, ce reforme sunt in PNRR? Cand ajungi la astfel de crize, te intorci la votul poporului”, a adăugat politicianul.

Marcel Ciolacu nu crede că va mai fi o alianța între PNL și USR

Marcel Ciolacu consideră că împăcarea dintre PNL și USR, dacă se va întâmpla, nu va ține.

”Momentan PNL a luat decizia ca ei nu negociaza cu PSD. Ce sa fac, sa-i rog eu frumos, ca domnul Ciolos, sa ma lase sa intru la guvernare? Mingea este la preşedinte, care este si artizanul acestei crize. Am adus si solutii, incepem sa le introducem ca legi in Parlament. Cum am reusit sa trecem intr-o singura zi legea consumatorului vulnerabil, vom reusi si cu altele.

Veti vedea ca, chiar daca se vor impaca PNL si USR, nu va tine, ii despart prea multe lucruri. Un dialog institutional cu presedintele Iohannis nu a existat. Tocmai ne-a anuntat ca nu ne convoaca, ca vorbim saptamana viitoare.

N-am veleitati de analist politic, dar stiu ca PSD a facut ceea ce a promis, sa rastoarne acest guvern. SI a facut-o cu un scor istoric, asa cum au vrut romanii.”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV.