Marcel Ciolacu a precizat la Antena 3 că ar fi bine ca social-democrații să propună pentru funcția de premier un om care nu este neapărat liderul partidului.

„Eu am o viziune un pic diferită. De când am ajuns preşedintele partidului am spus că eu nu cred în tătuci şi că un singur om trebuie să gestioneze absolut tot. Cred că e un moment în care şi Partidul Social Democrat trebuie să aibă o altă abordare. E un moment dificil prin care trece România.

Prima provocare este sănătatea, pe urmă o să urmeze educaţia şi economia şi cred că nu este rău ca pentru prima oară PSD să vină cu altă propunere de prim ministru, nu cel care este şi preşedintele partidului”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Momentan nu a dat niciun nume

Liderul PSD nu a dat până acum niciun nume în ceea ce privește persoana care ar putea ocupa funcția de premier al României, spunând că acest aspect nu asta îi interesează pe români acum.

„Sunt foarte mulţi colegi care se încadrează în profilul de a fi primul ministru pe 6 decembrie. Nu am luat o hotărâre în acest moment în interiorul partidului. Nu are rost să facem speculaţii. (…) Nu cred că asta îi interesează acum pe români, pe cine va propune PSD pe 6 decembrie”, a declarat Marcel Ciolacu, vineri seară, într-o intervenţie la Antena 3.

PSD nu va mai comanda sondaje de opinie

Liderul PSD a mai precizat că nu va mai comanda sondaje de opinie pentru că știe că PNL nu stă bine în sondaje.

„În schimb, ştim cu certitudine când PNL nu stă bine în sondaje: când aproape zilnic iese preşedintele României şi laudă Guvernul şi critică PSD-ul, în acel moment toţi PSD-iştii ştiu că PNL scade în sondaje. (…) Vă spun cu toată responsabilitatea: PSD va fi primul partid pe 6 decembrie în preferinţele românilor, pentru că toată lumea şi-a dat seama cât de mare ar fi catastrofa ca acest guvern să rămână în continuare”, a mai declarat Ciolacu.

Sursă foto: INQUAM/Ilona Andrei