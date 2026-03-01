Ministrul Florin Manole a criticat modul în care au fost gestionate bursele școlare și a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre bursele pentru copiii din familii monoparentale, după eliminarea acestora.

Ministrul a declarat că, din punctul său de vedere, dacă se dorea o intervenție în zona burselor, lucrurile puteau fi gândite diferit. El a explicat că există diferențe majore între comunitățile bogate și cele sărace.

„I-am zis că din punctul meu de vedere, dacă se dorea un anumit gen de intervenție la burse, lucrurile puteau fi gândite diferit”, a declarat ministrul la România TV.

Manole a comparat Sectorul 1 din București, pe care l-a descris drept cea mai bogată circumscripție din România, cu județul Ialomița, unde s-a născut. El a arătat că Sectorul 1 își permite să suplimenteze bursele din bugetul local, însă în mediul rural există primării care nu au resurse pentru a adăuga sume suplimentare peste bursa națională.

„Sectorul 1 își permite să adauge la bursele școlare bani din bugetul local. Dar ce facem cu localitățile sărace din mediul rural, unde primăria nu are buget să pună 10, 20, 50 sau 100 de lei peste bursa națională?”, a spus ministrul.

Ministrul a susținut că astfel de decizii nu reduc inegalitățile, ci le pot accentua. Potrivit acestuia, echilibrarea ar trebui să însemne creșteri pentru cei care au nevoie, nu tăieri generalizate.

„Echilibrarea nu înseamnă să tai de la cine are, ci să crești mai mult pentru cine are nevoie”, a punctat Manole.

Ministrul a vorbit și despre nivelul sprijinului acordat copiilor cu dizabilități. El a afirmat că există situații în care familiile primesc 80 de lei pe lună pentru un copil cu dizabilități, sumă pe care a descris-o ca fiind foarte mică.

„Avem copii cu dizabilități ale căror familii primesc la cel mai mic nivel 80 de lei pe lună. Este jenant. Un copil cu dizabilități presupune cheltuieli mai mari și probleme mai mari. 80 de lei nu ajută aproape deloc”, a spus Manole.

În cazurile mai grave, sprijinul poate depăși 450 de lei pe lună, însă ministrul a arătat că și această sumă este insuficientă în raport cu cheltuielile pe care le presupune îngrijirea unui copil cu nevoi speciale.

„Când ai un copil cu sindrom Down, de exemplu, 450 de lei nu te ajută foarte mult”, a subliniat acesta.

O altă categorie vizată este cea a familiilor monoparentale. Manole a explicat că legislația actuală include peste 16 categorii și că s-a încercat simplificarea acesteia. Propunerea prezentată prevede o creștere de 50 de lei pentru fiecare copil. Astfel, o mamă singură cu doi copii ar urma să primească 100 de lei în plus față de nivelul actual.

„Am încercat să simplificăm legislația, care are peste 16 categorii, și am venit cu o creștere de 50 de lei în plus pentru fiecare copil. Dacă e o mamă singură cu doi copii, înseamnă 100 de lei în plus față de actual”, a explicat ministrul.

Ministrul a subliniat că viața este dificilă pentru aceste familii și că orice sumă suplimentară contează în bugetul lunar.

În contextul înghețării alocațiilor, care ar fi presupus un efort bugetar de aproximativ un miliard de lei dacă ar fi fost indexate, PSD propune un pachet social estimat la peste 320 de milioane de lei.

Printre măsuri se află dublarea tichetelor de grădiniță pentru copiii din familii foarte sărace, unde venitul mediu pe adult este de aproximativ 700-800 de lei.

În prezent, valoarea tichetului este de aproximativ 133 de lei. Propunerea este ca această sumă să fie dublată. Ministrul a explicat că integrarea timpurie în sistemul de educație crește șansele de dezvoltare ulterioară și că accesul la grădiniță este esențial pentru copiii din medii defavorizate.