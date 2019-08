Prognoza meteo ANM! Avertisment al meteorologilor pentru zilele următoare! Cum va fi vremea în România.

PROGNOZĂ METEO LUNI

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și la începutul nopții vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în Maramureș, local în zona de munte, în Moldova, în estul Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Punctiform cantitățile de apă vor putea depăși 15…20 l/mp. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade in estul Transilvaniei si in Bucovina și 31 de grade in sud-vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 9 și 19 grade.

BUCUREŞTI

Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de 14…16 grade, ușor mai coborâtă în zona preorășenească.

PROGNOZĂ METEO MARŢI

Vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, dar mai ales după-amiaza și la începutul nopții vor fi intervale de timp cu înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Maramureș, local la munte, în nordul Moldovei, în estul Transilvaniei și doar izolat în celelalte regiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 10 și 20 de grade.

BUCUREŞTI

Vremea se va menține frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

PROGNOZĂ METEO MIERCURI

Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe suprafețe mici caniculară la amiază în vest și în sud-vest, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări mai ales după-amiaza și seara în regiunile nord-vestice, nordice și la munte, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 35 de grade in sudulOlteniei, poate si al Banatului, iar cele minime între 13 și 23 de grade, mai scăzute în depresiuni spre 10 grade.

BUCUREŞTI

Vremea va deveni călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

PROGNOZĂ METEO JOI

Vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor, caniculară la amiază local în jumătatea de vest a țării și izolat în rest, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, îndeosebi seara și noaptea, în regiunile vestice, nordice și centrale, precum și la munte, unde local vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină și de cantități mai importante de apă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 26 și 36 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade.

BUCUREŞTI

Vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33…34 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

PROGNOZĂ METEO DE VINERI PÂNĂ DUMINICĂ

Vremea se va răcori treptat, la început în jumătatea de nord a țării, apoi și în restul teritoriului, iar valorile termice se vor apropia de cele normale pentru această dată. În prima parte a intervalului, local și temporar, vor fi manifestări specifice instabilității atmosferice, apoi vremea se va ameliora.

