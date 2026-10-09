Producția de carne din România, august 2026: Sacrificările de porci și păsări au scăzut față de iulie
SURSA FOTO: Dreamstime - găini
În august 2026, sacrificările de animale și păsări din România au evoluat diferit față de luna precedentă și față de aceeași perioadă din 2025, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
Sacrificările de animale și păsări și producția de carne în luna august 2026
În luna august 2026, față de luna iulie 2026, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la ovine și caprine, iar la bovine, la porcine și la păsări au scăzut.
În comparație cu luna august 2025, în luna august 2026, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la porcine și la păsări iar la bovine și la ovine și caprine au scăzut, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).
sacrificările de animale şi păsări
|Animale şi păsări sacrificate
-mii capete-
|Greutatea în carcasă
–tone-
|august 2025
|iulie 2026
|august 2026*)
|august 2025
|iulie 2026
|august 2026*)
|Bovine – total
|42
|44
|41
|6993
|7275
|6793
|Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare)
|14
|12
|12
|3352
|2939
|2958
|Porcine – total
|301
|338
|311
|26021
|29564
|26977
|Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare)
|277
|301
|293
|23849
|25993
|25201
|Ovine şi caprine – total
|239
|219
|232
|3430
|3074
|3213
|Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare)
|103
|90
|121
|1571
|1365
|1908
|Păsări – total
|30840
|37742
|35971
|50669
|60688
|57601
|Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare)
|29298
|37365
|35542
|48467
|60140
|56997
greutatea medie în carcasă la animalele şi păsările sacrificate
|Greutatea medie în carcasă
|august 2025
|iulie 2026
|august 2026*)
|Bovine – total
|166,5
|165,3
|165,7
|în unităţi industriale specializate (abatoare)
|239,4
|244,9
|246,5
|Porcine – total
|86,4
|87,5
|86,7
|în unităţi industriale specializate (abatoare)
|86,1
|86,4
|86,0
|Ovine şi caprine – total
|14,4
|14,0
|13,8
|în unităţi industriale specializate (abatoare)
|15,3
|15,2
|15,8
|Păsări – total
|1,6
|1,6
|1,6
|în unităţi industriale specializate (abatoare)
|1,7
|1,6
|1,6
Informații suplimentare
Termenul de „carcasă”
La bovine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg, după îndepărtarea pielii, sângelui și organelor interne, fără cap, uger, coadă, grăsime renală şi picioare (separate la nivelul articulaților metacarpiene și metatarsiene).
La porcine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg sau împărțit în părți egale de-a lungul șirei spinării, după sângerare, fără organe interne, păr, copite, limbă, osânză și diafragmă.
La ovine și caprine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, după sângerare și îndepărtarea pielii, fără organe interne, fără cap și picioare (separate la nivelul articulațiilor metacarpiene și metatarsiene). Rinichii și grăsimea renală sunt incluse în carcasă.
La păsări, greutatea în carcasă reprezintă greutatea păsării sacrificate, după sângerare, fără fulgi, puf, organe interne (intestine, ficat, inimă, pipotă), cap, gât și gheare.
Greutatea medie în carcasă: reprezintă raportul dintre greutatea în carcasă și numărul de animale sau păsări sacrificate.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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