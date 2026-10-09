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Producția de carne din România, august 2026: Sacrificările de porci și păsări au scăzut față de iulie

Producția de carne din România, august 2026: Sacrificările de porci și păsări au scăzut față de iulie

SURSA FOTO: Dreamstime - găini

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 9 octombrie 2026, 09:54
Din cuprinsul articolului

În august 2026, sacrificările de animale și păsări din România au evoluat diferit față de luna precedentă și față de aceeași perioadă din 2025, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Sacrificările de animale și păsări și producția de carne în luna august 2026

În luna august 2026, față de luna iulie 2026, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la ovine și caprine, iar la bovine, la porcine și la păsări au scăzut.

În comparație cu luna august 2025, în luna august 2026, numărul sacrificărilor și greutatea în carcasă au crescut la porcine și la păsări iar la bovine și la ovine și caprine au scăzut, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

sacrificările de animale şi păsări

Animale şi păsări sacrificate

-mii capete-

 Greutatea în carcasă

tone-
august 2025 iulie 2026 august 2026*) august 2025 iulie 2026 august 2026*)
Bovine – total 42 44 41 6993 7275 6793
Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare) 14 12 12 3352 2939 2958
Porcine – total 301 338 311 26021 29564 26977
Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare) 277 301 293 23849 25993 25201
Ovine şi caprine – total 239 219 232 3430 3074 3213
Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare) 103 90 121 1571 1365 1908
Păsări – total 30840 37742 35971 50669 60688 57601
Din care: în unitǎţi industriale specializate (abatoare) 29298 37365 35542 48467 60140 56997

greutatea medie în carcasă la animalele şi păsările sacrificate

Greutatea medie în carcasă
august 2025 iulie 2026 august 2026*)
Bovine – total 166,5 165,3 165,7
în unităţi industriale specializate (abatoare) 239,4 244,9 246,5
Porcine – total 86,4 87,5 86,7
în unităţi industriale specializate (abatoare) 86,1 86,4 86,0
Ovine şi caprine – total 14,4 14,0 13,8
în unităţi industriale specializate (abatoare) 15,3 15,2 15,8
Păsări – total 1,6 1,6 1,6
în unităţi industriale specializate (abatoare) 1,7 1,6 1,6

Informații suplimentare

Termenul de „carcasă”

La bovine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg, după îndepărtarea pielii, sângelui și organelor interne, fără cap, uger, coadă, grăsime renală şi picioare (separate la nivelul articulaților metacarpiene și metatarsiene).

La porcine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, întreg sau împărțit în părți egale de-a lungul șirei spinării, după sângerare, fără organe interne, păr, copite, limbă, osânză și diafragmă.

La ovine și caprine, greutatea în carcasă reprezintă greutatea corpului animalului sacrificat, după sângerare și îndepărtarea pielii, fără organe interne, fără cap și picioare (separate la nivelul articulațiilor metacarpiene și metatarsiene). Rinichii și grăsimea renală sunt incluse în carcasă.

La păsări, greutatea în carcasă reprezintă greutatea păsării sacrificate, după sângerare, fără fulgi, puf, organe interne (intestine, ficat, inimă, pipotă), cap, gât și gheare.

Greutatea medie în carcasă: reprezintă raportul dintre greutatea în carcasă și numărul de animale sau păsări sacrificate.

Informații articol
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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