Prințul Harry, criticat pentru noul său documentar: Lucrurile vor deveni mai rele

Prințul Harry a lansat un documentar pe Apple TV+ împreună cu Oprah Winfrey, numit ”The Me You Can't See”. În cadrul episodului cinci al documentarului, Prințul Harry vorbește despre interviul pe care l-a acordat împreună cu soția sa la începutul anului acesta și despre probleme cu care cei doi se confruntă.