Jurnalista din SUA a scris recent pe pagina sa de Twitter că „Prințul Harry se află într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional.”

„Nu pot spune îndeajuns că Prințul Harry se află într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional. Meghan l-a făcut să creadă că ea este mama lui reîncarnată — doar că de această dată, are o șansă să o salveze. Este deranjant de privit. Vă rog nu mai puneți camerele pe ei”, a scris jurnalista, într-o postare realizată pe Twitter.

De asemenea, aceasta a subliniat într-o altă postare că Harry este „complet izolat de familia și țara lui”.

„El este complet izolat de familia și țara lui și crede că trebuie să fie așa pentru a își putea salva mama de la a fi ucișă din nou. Acestea sunt semne clasice de abuz emoțional și transfer Freudian. Oprah chiar trebuie să se oprească. Harry trebuie să fie salvat de Meghan”, a scris Candace Owens în altă postare realizată pe Twitter.

Prin transfer Freudian, jurnalista s-a referit la un fenomen din psihoterapie, descris de Sigmund Freud în scrierile sale, care presupune un transfer inconștient de sentimente de la o persoană la alta.

De asemenea, un fan al jurnalistei a reacționat în secțiunea de comentarii și a amintit despre un citat celebru al regretatei Prințese Diana, care spunea că „nu există o modalitate mai bună de a demonta o personalitate decât de a o izola”.

