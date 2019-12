Deși a avut o copilărie greu de suportat, o simplă fată de la țară a reușit să-și descopere abilitățile care au condus-o pe drumul spre succes. Oprah Winfrey a reușit să influențeze milioane de oameni doar prin vorbele pe care le oferea publicului.

Copilăria și abuzurile sexuale

Oprah Winfrey s-a născut într-o iarnă, pe 29 ianuarie în anul 1954, într-un ținut sărac din Mississippi. Mama acesteia era minoră atunci când Oprah a văzut pentru prima oara lumina zilei, iar tatăl ei, un miner la vremea aceea, a dispărut înainte de nașterea sa.

Se pare că la vremea aceea, rudele sale nu aveau atât de multe cunoștințe. Inițial numele ei trebuia să fie „Orpah”, o denumire cu semnificație biblică, însă când a fost declarată numele i-a fost scris greșit.

Pe lângă sărăcie, celebra Oprah a fost supusă și la nenumărate abuzuri sexuale. Mult mai târziu, în anul 1986, aceasta a vorbit pentru prima oară despre traumele la care a fost supusă în copilărie.

„Când aveam 9 ani, am fost violată de un văr, apoi de un alt membru al familiei, pe urmă de încă unul. Eram distrusă, nu mai suportam. Am rămas însărcinată și am ascuns acest lucru. Voiam să mă sinucid, credeam că nu exisă o altă cale, credeam că singura soluție este să mor. Chiar am plănuit cum să fac acest lucru. Dacă aș fi avut acces la internet, probabil că astăzi nu mai eram în viață, acum poți găsi pe Google metode să te sinucizi, a povestit ea pentru The Hollywood Reporter.

Studii și carieră

Traumele copilăriei au fost cele care au motivat-o pe femeia de succes din prezent să scape din mediul în care trăia.

După ce a pierdut sarcina, la vârsta de 14 ani, Oprah a intrat în custodia tatălui, iar stalpul ei de susținere a fost școala, unde a excelat în special la orele de dramă și discurs.

La 17 ani, chiar înainte de a intra la Universitatea din Tennesse, cu bursă de merit, Oprah a câștigat concursul de frumusețe Miss Black Tennessee și a fost angajată la un post local de radio.

La 19 ani, aceasta a hotărât să renunțe la studii pentru a deveni prima femeie de culoare prezentatoare de știri din Nashville.

Drumul spre succes nu a fost unul atât de ușor. Oprah a fost nevoită să îndure multe, de la rasism la hărțuire sexuală chiar la locul de muncă, înainte de a deveni unul dintre cei mai faimoși și mai bogați oameni de pe planetă.

13 ani mai târziu, Oprah a ajuns să aibe propriul show de televiziune, cu o audiență de peste 40 de milioane de telespectatori săptămânal și difuzat în peste 140 de țări.

Vedeta nu s-a oprit aici. A început să scrie cărți, a jucat în filme, a devenit la rândul ei producătoare și și-a creat propriul post de televiziune, OWN.

Ce avere are și ce proprietăți deține

În prezent, Oprah Winfrey are o avere impresionantă. În anul 2018, Bloomberg Billionaires i-a estimat averea la 4 miliarde de dolari. În 2019, însă, Forbes a scris că vedeta deține 2,7 miliarde de dolari, deci suma reală nu este încă clarificată.

Deși în mod oficial salariul său nu este public, Forbes a scris că Oprah a castigat aproximativ 165 milioane de dolari din aparițile TV în anii 2011-2012.

Pe lângă salariul pe care îl deține, Oprah este unul dintre acționarii sistemului „Weight Watchers”, unul dintre cele mai de succes sisteme de diete și fitness din SUA. Potrivit Forbes, acțiunile ei au crescut de la 43,5 milioane dolari la 400 milioane dolari.

Oprah deține și propria televiziune în parteneriat cu Discovery Communications. Discovery i-a platit lui Winfrey 70 de milioane de dolari in 2017 pentru a-și crește dreptul de proprietate la peste 70% și aceasta a fost prima dataăcand Oprah „a primit o plată pentru OWN în cei 10 ani de la asociere”, scrie Deadline.

Firma Harpo Inc, deținută tot de Oprah stă în spatele succesului pentru Dr. Phil, Rachael Ray Dr. Oz. Astfel, vedeta primește sume de bani și în urma unor emisiuni pe care nu le prezintă.

În ceea ce privește proprietățile imobiliare, Oprah deține un conac de 50 de milioane de dolari în California, o cabană de schi de 14 milioane în Colorado și o proprietate de 8 milioane în Insula Orcas, scrie CNBC.

Oprah Winfrey este o persoană care a reușit să construiască un imperiu pornind dintr-o viață în care nu a avut ajutorul nimănui și totul părea fără scăpare.

„Cel mai mare act de curaj pe care toți suntem datori să-l facem este să ieșim din propriul trecut, să pășim mai departe spre a ne putea transforma visurile în realitate.” (Oprah Winfrey)

