Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, şi noul Consiliu Local au depus miercuri jurământul de învestitură.

Cu această ocazie, Daniel Băluţă a declarat că va lua măsurile necesare pentru a limita extinderea epidemiei de COVID-19.

„Este cel mai important să fim sănătoşi şi sunt convins că împreună atât Consiliul Local, cât şi aparatul Primăriei vom lua măsurile necesare pentru a limita extinderea acestei epidemii de coronavirus, vom lua măsurile care-i vor determina pe oameni să se simtă în siguranţă, iar problemele de sănătate pe care această epidemie le generează să fie limitate”, a spus Daniel Băluţă.

Băluță: Proiectele începute vor continua

„Vă asigur că toate proiectele pe care le-am început vor continua, că în acest mandat vom termina clinica universitară de stomatologie, că în acest mandat vom avea cu siguranţă în Sectorul 4 o nouă staţie de metrou, că în acest mandat vom realiza în principiu toate lucrurile pe care le-am promis în această campanie electorală”, a dat asigurări Daniel Băluţă.

Acesta şi-a exprimat convingerea că noul Consiliu Local va fi unul dintre cele mai performante şi a opinat că nu este relevantă apartenenţa consilierilor locali la un partid sau la altul.

„Aveţi o reprezentare a opiniei cetăţenilor şi este normal şi este corect ca împreună să putem să generăm pentru comunitatea noastră proiecte importante, iar în 2024 să avem bucuria de a constata pe de o parte că în Sectorul 4 e mult mai bine decât în acest moment, că în Sectorul 4 vom reuşi să menţinem sub control şi să eliminăm împreună cu celelalte instituţii ale statului român efectele pe care această pandemie le are (…) şi poate mai presus decât orice să devenim şi mai mândri că muncim, iubim şi trăim în Sectorul 4. (…) Sunt convins că împreună, prin colaborare, prin măsuri inteligente şi echilibrate, vom reuşi să construim. (…) Oamenii sunt interesaţi de rezultate şi sunt convins că împreună, fie că suntem de la PSD, că suntem de la PPU-SL, că suntem de la USR, de la PLUS, de la PMP, de la PNL, de oriunde, sunt convins că împreună vom reuşi să facem aceste lucruri. (…) Acesta sunt convins că va fi unul dintre cele mai performante Consilii Locale şi vom avea împreună un mandat de excepţie”, a declarat Daniel Băluţă.

Le-a mulțumit locuitorilor pentru un nou mandat

El le-a mulţumit locuitorilor Sectorului 4 care l-au votat pentru un nou mandat. „Asta înseamnă extrem de mult pentru mine şi mă obligă să fac mult mai mult decât am făcut până în acest moment. (…) Aş dori să mulţumesc pentru suportul pe care l-am avut familiei mele. Fără ei şi fără înţelegerea pe care am avut-o în ultimii 7 ani de când sunt în administraţia publică nu aş fi putut să am aceste rezultate”, a afirmat Daniel Băluţă.

Acesta a adresat mulţumiri şi echipei Sectorului 4. „Avem o echipă de oameni extrem de inimoşi, extrem de devotaţi şi extrem de motivaţi. (…) Rezultatele muncii lor astăzi se văd pe stradă, (…) se văd în creşterea gradului de siguranţă pe care astăzi oamenii îl au, se văd în creşterea gradului de bunăstare pe care-l au oamenii astăzi”, a adăugat Băluţă.