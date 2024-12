Cancelarul german Olaf Scholz, aflat în plină campanie electorală pentru realegere, propune o primă europeană pentru achiziția de mașini electrice, în contextul unei crize majore în industria auto germană. Această măsură ar putea ajuta producătorii locali să facă tranziția la vehiculele ecologice într-un moment de provocări economice și competiție globală tot mai acerbă.

Cancelarul Scholz a făcut apel pentru introducerea unei prime europene, în urma unei vizite la o fabrică a constructorului american Ford din Koln.

„Avem nevoie de stimulente la cumpărarea de maşini electrice, sub forma unei prime auropene sau unei susţineri directe a maşinilor electrice fabricate în Germania”, a declarat Scholz pe rețelele de socializare marți.

Wir brauchen Kaufanreize für E-Autos – als europäische Prämie oder als direkte Förderung für in Deutschland hergestellte E-Autos. Sie sind die Zukunft. Wer das Gegenteil sagt, will eine Rolle rückwärts. Ich will einen Sprung nach vorne und für jeden Industriearbeitsplatz kämpfen. pic.twitter.com/lCU97q278J

