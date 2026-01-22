Prețurile petrolului au crescut miercuri cu aproximativ 0,5%, evoluție determinată de așteptările privind o ofertă globală mai redusă, în urma suspendării temporare a producției la două mari câmpuri petroliere din Kazahstan și a volumelor scăzute de export ale Venezuelei, care continuă să întâmpine dificultăți în relansarea producției, potrivit Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 32 de cenți, până la 65,24 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a câștigat 26 de cenți, ajungând la 60,62 dolari pe baril.

În sesiunea anterioară, ambele repere de referință au înregistrat creșteri de aproximativ 1,5%, după ce Kazahstanul a suspendat producția la câmpurile Tengiz și Korolev, din cauza unor probleme în alimentarea cu energie.

Tot în Kazahstan, livrările de la uriașul zăcământ Kashagan au fost redirecționate, în premieră, către piața internă. Decizia a fost luată ca urmare a blocajelor apărute la terminalul CPC de la Marea Neagră, unde echipamente esențiale au fost grav avariate în urma unor atacuri cu drone.

Operatorul câmpului Tengiz, compania TCO, a declarat forță majoră asupra livrărilor prin sistemul de conducte CPC, conform unei scrisori interne citate de surse din industrie. Potrivit informațiilor obținute de Reuters, oprirea producției ar putea continua încă 7–10 zile.

În paralel, exporturile Venezuelei, realizate în baza acordului de 2 miliarde de dolari cu Statele Unite, au ajuns miercuri la doar 7,8 milioane de barili. Datele de urmărire a navelor și documentele companiei de stat PDVSA arată că ritmul livrărilor este prea lent pentru a compensa, cel puțin deocamdată, scăderile recente ale producției.

Un sondaj preliminar indică faptul că stocurile americane de țiței și benzină ar fi crescut cu aproximativ 1,7 milioane de barili săptămâna trecută, în timp ce rezervele de distilate ar fi înregistrat o scădere.

Agenția Internațională pentru Energie a revizuit în creștere estimările privind cererea globală de petrol în 2026, semnalând totodată un excedent ușor mai mic pe piață decât se anticipa anterior.

În acest context, „presiunea asupra pieţei petrolului rămâne ridicată”, pe fondul tensiunilor geopolitice și al riscurilor economice generate de noile amenințări tarifare, a declarat Giovanni Staunovo, analist UBS.

Datele săptămânale privind stocurile de petrol vor fi publicate cu întârziere: raportul API este așteptat miercuri seara, iar statisticile oficiale guvernamentale joi la prânz, ambele fiind decalate din cauza unei sărbători federale în Statele Unite.