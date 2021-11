Este cea mai bună veste pentru Florin Cîțu. Liderul PNL poate răsufla ușurat după ce s-a aflat că DNA a clasat dosarul în care PSD reclama posibile infracţiuni privind distribuirea banilor din Fondul de Rezerva. Informația a apărut, pe surse citate de Adevărul.

Decizia privind clasarea plângerii penale a fost luata în baza art 16 din Codul de Procedura Penală, literele a) şi b), care prevăd fapta nu există şi că nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege.

Marcel Ciolacu anunța, în urmă cu o lună, că pe numele lui Florin Cîțu a fost depusă o plângere penală la DNA.

„Hai să lămurim cu rectificarea bugetară (…) este pe lege, nu a făcut-o Cîţu după capul lui, cum am păţit acum. Acolo e o lege şi este o schemă de calcul, deci nu poţi să invoci rectificarea, e un drept legal, banii îi primeşti în funcţie de anumiţi parametri. Cum a împărţit banii – îl anunţ pe domnul Florin Cîţu că am depus plângerea penală, fiindcă în fundamentarea Ministerului Dezvoltării scrie pentru ce trebuie daţi aceşti bani, scrie municipiul Motru, ce situaţie are municipiul Motru, cât de greu îi e municipiului Motru, de aceea trebuie o hotărâre de Guvern pentru împărţirea acestor bani”, a spus atunci Marcel Ciolacu.

Plângere penală făcută pe PSD pe numele lui Florin Cîțu

Sesizarea vizează infracţiunile de abuz în serviciu şi constituire a unui grup infracţional organizat. Potrivit plângerii depuse de PSD, prin Hotărârea de Guvern din 6 octombrie 2021, privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, „făptuitorii au dispus alocarea pur arbitrară a peste 1.010.966 mii de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului”, unor „unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital”.

PSD a susținut că s-a încălcat principiul de bază al egalităţii cetăţenilor. Ei au spus că alocarea de fonduri a fost realizată însă în mod arbitrar, discreţionar. Criteriul avut în vedere a fost unul ilicit, au susținut social-democrații atunci, şi anume apartenenţa la o anumită entitate politică, nicidecum interesul public sau necesităţile financiare reale determinate de factori obiectivi, ci doar interesul unui grup restrâns de persoane.

Trebuie amintit că Executivul a alocat miercuri peste 1 miliard de lei din Fondul de rezervă pentru proiecte locale. Anunțul a fost făcut de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA). Potrivit instituției, banii au fost acordați indiferent de culoarea politică a primarilor.