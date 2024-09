Cine rămâne cu animalul de companie după despărțire? Un astfel de caz ajunge chiar în instanță, fiind decisă într-un mod similar cu cel aplicat în cazurile de custodie a copiilor. Un caz recent din Oradea a marcat o premieră: foștii soți au fost obligați să demonstreze în fața judecătorului cine a avut mai multă grijă de câinele familiei. Decizia instanței a fost să se efectueze un partaj al custodiei.

În decursul a patru ani, Ioko a fost îngrijită de Oana și de partenerul ei. Deși aceștia s-au despărțit, cățelușa este norocoasă deoarece cei doi au reușit să ajungă la un acord, iar acum Ioko beneficiază de două case.

„Când i-am făcut carnetul de sănătate, l-am pus pe el proprietar pentru că el o găsise. Când ne-am despărțit, am hotărât să facem partaj… să o ținem cu rândul, să împărțim custodia”, a declarat Oana, potrivit Digi24 .

Victoria a fost nevoită să părăsească Italia după 24 de ani de relație și să împartă animalele de companie cu fostul partener. El a refuzat cu desăvârșire să renunțe la pisică.

„Când am plecat, i-am zis că iau pisica. A zis nu, ia ce vrei din casă, dar nu pisica. Și am lăsat-o acolo. Dar șoriceii trebuia să îi am. Aveam un porc de Guineea, 2 dihori și 23 de gerbili”, a spus ea.